Hanri Benazus arşivindeki 10 bin Atatürk fotoğrafı Ankara Büyükşehir Belediyesine hediye etti

Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri ve araştırmacı-yazar Hanri Benazus, arşivinde bulunan 10 bin Atatürk fotoğrafını Ankara Büyükşehir Belediyesine bağışladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Benazus'un aralarında kamuoyunca hiç bilinmeyen Atatürk fotoğraflarının da bulunduğu koleksiyonu Belediyenin envanterine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Hanri Benazus ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, Benazus'un arşivini hediye etmesinin kendileri için bir onur olduğunu belirtti.

Çok az bilinen ya da hiç bilinmeyen Atatürk fotoğraflarının kalıcı sergi dışında gezici sergiyle de tüm Türkiye'de görülmesini sağlayacaklarını bildiren Ödemiş, şunları kaydetti:

"Sayın Benazus'un elinde sergilenmek üzere hazırlanmış 10 bin Atatürk fotoğrafı var. Yaklaşık 10 bin de sergi için hazırlanmak üzere fotoğraf arşivi var. Bu arşivin en büyük özelliği Atatürk'ün ender rastlanan veya kamuoyunca hiç bilinmeyen fotoğraflarının olması. Biz öncelikle bu fotoğraflardan Atatürk-Ankara ilişkisini ortaya çıkaran fotoğraflardan bir sergi çalışmasının hazırlığını yapıyoruz. Atatürk'ün sadece gülerken çekilmiş yaklaşık 300'ün üzerinde fotoğrafı var. Gülen Atatürk fotoğraflarından oluşan bir sergi de açılabilir. Sayın Benazus elindeki arşivi herhangi bir ücret talep etmeksizin Ankara Büyükşehir Belediyesine bağışlayacak. Bu arşivi biz uzmanlarımızla birlikte çalışarak, fotoğrafların devamlı sergileneceği bir Atatürk Fotoğrafları Müzesi kurmak hedefindeyiz."

"Önerim, bu arşivin kalıcı bir müze haline getirilmesi"

Türkiye'nin en büyük Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri Hanri Benazus da Atatürk ile tanışıp sohbet eden hayattaki son kişi olduğunu ifade etti.

Çok sayıda teklif gelmesine rağmen bugüne kadar hiçbir fotoğrafını elinden çıkarmadığını aktaran Benazus, Atatürk fotoğrafları arşivini hiçbir beklenti içinde olmadan Büyükşehir Belediyesine hediye ettiğini bildirdi.

Atatürk'ün Ankara'yı başşehir seçerken kafasında çok uzun planlar olduğunu belirten Benazus, şu ifadeleri kullandı:

"Tam Anadolu'nun göbeğinde ve her yere eşit mesafede olan bir yeri seçti. Ankara çok önemli. Benim özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına önerim, bu arşivin kalıcı bir müze haline getirilmesi. Bu müze hazırlanana kadar metro istasyonlarında veya uygun görülen yerlerde günün anlam ve önemine göre de geçici sergiler açılabilir. Bunu yaparken hiçbir beklenti içinde olmadım, çünkü benim Atatürk'e çok büyük bir borcum var. Ben o borcu ödemeye çalışıyorum. Bugüne kadar bu Atatürk müzesinin açılması için Amerika'dan ve Lozan Üniversitesi'nden teklif geldi. Hepsini reddettim, çünkü bu arşiv bu topluma mal oldu. Burada kalması şart ve en önemli yer de Ankara."

"Gözümüz gibi bakacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yavaş, paylaşımında, "Mustafa Kemal Paşa'nın en geniş fotoğraf arşivinin sahibi Hanri Benazus, koleksiyonunu belediyemize hediye etti. Biz de bu arşivi yeni kuracağımız Atatürk Fotoğrafları Müzesi'nde sergilemeye karar verdik. Gözümüz gibi bakacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe