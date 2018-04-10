Hanönü'deki Toplar Bakıma Gönderildi

Hanönü ilçesinde Kale Park'ta sergilenen 2 top, bakım ve onarım için Samsun'a gönderildi.

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş tarafından 1999 yılında Hanönü Belediyesine hediye edilen ve Kale Park tesislerinde sergilenen 2 top, bakım ve onarımı yapılmak üzere Samsun Organize Sanayi Bölgesine yollandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Serkan Uçar, 20 yıldır parkta sergilenen topların zaman içerisinde yıprandığını söyledi.

Uçar, bakımın ardından topların ilçede sergilenmeye devam edileceğini kaydetti.