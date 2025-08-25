Hangisi yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı bir filmdir?

Hangisi yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı bir filmdir?
ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının 24 Ağustos 2025 tarihli bölümünde izleyicilere yöneltilen "Hangisi yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı bir filmdir?" sorusu, sinema severlerin ilgisini çekti. Yarışmacının karşısına çıkan bu soruyla birlikte, sosyal medyada "Zeki Demirkubuz hangi filmi çekti?" sorusu trend haline geldi.

Zeki Demirkubuz'un eserleri Türk sinemasında önemli bir yer tutarken, bu soru aracılığıyla hem yarışmacının bilgisi hem de izleyicilerin genel kültürü sınandı. "Hangisi yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı bir filmdir?" sorusu, yarışma sonrası Google'da en çok aratılan ifadelerden biri oldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki bu sinema sorusunun doğru cevabı neydi? Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı o film hangisiydi?

HANGİSİ YÖNETMENLİĞİNİ ZEKİ DEMİRKUBUZ'UN YAPTIĞI BİR FİLMDİR?

A) Kasaba

B) Masumiyet

C) İklimler

D) Uzak

DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır.

"Masumiyet", Zeki Demirkubuz'un 1997 yapımı ödüllü filmidir ve Türk sinemasında kült statüsündedir. Filmde Haluk Bilginer, Derya Alabora ve Güven Kıraç gibi usta oyuncular rol almıştır. Zeki Demirkubuz, bu filmiyle birlikte sinemaseverlerin ve eleştirmenlerin takdirini kazanmış ve kendine özgü anlatım diliyle tanınan bir yönetmen haline gelmiştir.

Diğer seçeneklerdeki filmler ise farklı yönetmenlere aittir:

Kasaba ve İklimler: Nuri Bilge Ceylan

Uzak: Yine Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da ödül kazanan filmidir.

Gündem
20 yaşındaki genç tartıştığı annesini silahla vurarak öldürdü

20 yaşındaki genç tartıştığı annesini silahla vurarak öldürdü
