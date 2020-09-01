Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
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Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ve İzmir ciddi bir artışın olmadığını ancak Ankara ile birçok ilde ciddi artışların olduğunu belirtti. Bakan şu anda sadece Diyarbakır'da kısmen yoğun bakım sorunu olduğunu da ekledi.

01.09.2020 07:38 | Son Güncelleme: 01.09.2020 07:57

Türkiye'deki koronavirüs salgınında herkesin ne diyecek diye ağzının içine baktığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında artış ve düşüş yaşanan illeri aktardı. Buna göre büyükşehirlerden İzmir ve İstanbul'da ciddi bir artış söz konusu değilken Ankara'da durum tam tersi. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da artış yaşanan bölgeler. Koca, Güneydoğu Anadolu'da illerde yoğun bakım sorunu yaşandığını ancak şu anda kısmen Diyarbakır'da sorun kaldığını belirtti.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuşan Bakan Koca şunları söyledi "İstanbul, şu anda daha kontrollü. İstanbul'da ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da artış var, dikkatlerimiz bu iki bölgede. Ege'de artış yok. İzmir'de kısmi bir artış var ama durum kontrol altında.

EN FAZLA ARTIŞIN OLDUĞU İLLER

Son dönemde artışın en fazla olduğu il Ankara... Konya, Kayseri, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Van, Ağrı da artış yaşanan illerimiz arasında... Mersin ve Manisa'da da artış var ama bu iki ilimizde durum daha kontrollü...

Şunu da söyleyeyim: Birkaç gündür Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Batman düşüşe geçti. Konya ve Diyarbakır stabil oldu, aşağı inmesini bekliyoruz.

YOĞUN BAKIM SORUNU OLAN İLLER

Yer yer bazı illerimizde hastane sıkıntısı yaşandı. Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman'da mesela. Ama son bir hafta içinde buralardaki sorun aşıldı. Sadece Diyarbakır'da kısmen sorun var. Bu illerimize yoğun bakım takviyesi yapıyoruz. Şu anda çok önemli bir sorun yok ama önlem almazsak sorun yaşanabilir.

Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Haber Yorumları (4)
BÜŞRA: Günaydın Bakanım bugün nasılsınız ?
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OĞUZ: Atma ziyaa insanların testı pozıtıf cıkıyor hıc umursamadan eve gonderıyorsunuz kac tane evde ölen oldu millet evde ölürse tabi yogun bakım sorunu olmaz
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3301: ANKARA DİKKAT ETSİN
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Şu an buradasınız: Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler - Diyarbakır
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