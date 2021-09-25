Hande Yener çok cesur! Maske ve jartiyerli kostümüyle sahne aldı

Son dönemlerde giydiği kostümlerle adından sık sık söz ettiren Hande Yener, Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı tarafından düzenlenen bir yardım konserinde Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.

CESUR KIYAFETİYLE YİNE GÜNDEME GELDİ

Daha önceki bir konserinde giydiği kıyafet nedeniyle eleştirilen ve bunun üzerine "Daha açığını giyeceğim" diyen ünlü popçu, yine kostümü ile olay oldu. 48 yaşındaki şarkıcı, giydiği cesur kıyafeti bu kez de özel tasarım maskesi ve kırmızı jartiyerli çorabı ile tamamladı.

YENER'E DANS GRUBU EŞLİK ETTİ

Kendisine dans grubunun da eşlik ettiği yaklaşık 2 saat süren konserde Yener, seyircilere keyifli anlar yaşattı.Konser gelirinin ise maddi durumu yetersiz hastaların tedavisinde kullanılacağı öğrenildi.

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