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Hande Yener çok cesur! Maske ve jartiyerli kostümüyle sahne aldı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin
Hande Yener çok cesur! Maske ve jartiyerli kostümüyle sahne aldı

Giydiği kostümlerle gündemden düşmeyen Hande Yener, son çıktığı konserinde yine cesur bir tercihte bulundu. 48 yaşındaki ünlü popçunun özel tasarım maskesi ve kırmızı jartiyerli çorabı dikkat çekti.

Son dönemlerde giydiği kostümlerle adından sık sık söz ettiren Hande Yener, Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı tarafından düzenlenen bir yardım konserinde Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.

Hande Yener çok cesur! Maske ve jartiyerli kostümüyle sahne aldı

CESUR KIYAFETİYLE YİNE GÜNDEME GELDİ

Daha önceki bir konserinde giydiği kıyafet nedeniyle eleştirilen ve bunun üzerine "Daha açığını giyeceğim" diyen ünlü popçu, yine kostümü ile olay oldu. 48 yaşındaki şarkıcı, giydiği cesur kıyafeti bu kez de özel tasarım maskesi ve kırmızı jartiyerli çorabı ile tamamladı.

Hande Yener çok cesur! Maske ve jartiyerli kostümüyle sahne aldı

YENER'E DANS GRUBU EŞLİK ETTİ

Kendisine dans grubunun da eşlik ettiği yaklaşık 2 saat süren konserde Yener, seyircilere keyifli anlar yaşattı.Konser gelirinin ise maddi durumu yetersiz hastaların tedavisinde kullanılacağı öğrenildi.

Hande Yener çok cesur! Maske ve jartiyerli kostümüyle sahne aldı

Hande Yener çok cesur! Maske ve jartiyerli kostümüyle sahne aldı

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Emre İliksiz
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