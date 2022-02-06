Hande Yener'den Şok Taciz İtirafı

Hande Yener , fizik-tedavi için geldiği Etiler'deki bir sağlık merkezinden çıkarken görüntülendi. Oğlu Çağın Kulaçoğlu ile birlikte fizik-tedavi merkezinden çıkan Hande Yener , oradan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, kırılan sağ ayak orta parmağını göstererek, "Şu anda iyiyim. Sargıyı çıkardılar. Bir hafta daha topuğuma basarak idare edeceğim. Ondan sonra devam" diye konuştu.

'KONUŞULMUYORSAN SIKINTI VAR DEMEKTİR'

Kırık ayak parmağıyla sahneye çıkan Hande Yener , çok konuşulan sahne performansı ve sahne kıyafeti ile ilgili konuştu: "İşimi çok seviyorum. Sevenlerimi heyecanlandırmayı da seviyorum. Sahne şov dünyası. Orada şovumuzu yapıyoruz. Konuşulacaksın tabii. Konuşulmuyorsan sıkıntı var demektir. Böyle bir derbi gibi olmak zorunda. Yarısı olmuş diyecek yarısı olmamış diyecek. O zaman zaten başarı vardır. İnsanların gözlerinin alışması diye bir şey var. Biz şimdi ilk kez yaptığımızda tuhaf geliyor ama sonra gözler alışıyor. Polemiksiz yeni tarzımız bu. Kostümler, sahne şovları."

Yeni bir sahne şovu hazırlığı içerisinde olduğunu belirten Hande Yener , "Yine çok konuşulacağını düşünüyorum. Bomba bir şov daha geliyor. Taklitler çok, şu an anlatamam" dedi.

'SOKAKTA ARKAMIZA BAKARAK YÜRÜYORUZ'

Hande Yener , muhabirlerin soruları üzerine son günlerde şiddet ve taciz haberleriyle gündeme gelen sanatçılara ilgili, "Bu dünyada kadınsan bunun sıkıntısını her zaman yaşıyorsun. Hepimiz çocukluktan itibaren kendimizi sokakta okula giderken, alışverişte orada burda korumak zorunda kalıyoruz. Böyle gönül rahatlığıyla bir genç kız için sokakta yürümek zor. Kendimizi koruyarak büyütüyoruz. Hepimiz bazı tacizler yaşadık. Maalesef önünü geçilemeyen bir konu. Kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyorum" yorumunda bulundu.

Kendisinin de zaman zaman tacize maruz kaldığını ifade eden Yener, muhabirlerin "Tacize uğrayınca siz ne tepki verdiniz?" sorusu üzerine "Çok agresifleştim. Sokakta oldu. Bindiğim otobüste oldu. Başkalarına da yapılırken görüyorum. Çoğu yerde denk geliyor. Yolda yürüseniz laf atıyorlar, peşinize takılıyorlar. Bunlar her genç kızın, her kadının başına gelen hikayeler. Hepimiz paranoyak olduk. Sokakta arkamıza bakarak yürüyoruz. Böyle savaşçı olarak büyüdük, yaşadık. Bütün kadınlar bu şekilde. O yüzden hep kendimizi korumak zorunda kalıyoruz" yanıtını verdi.

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