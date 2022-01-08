Hande Yener'den çarpıcı gönderme

2022 yılını sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte Belarus'ta karşılayan Hande Yener, "Güzel bir konser oldu. İbrahim Bey'in Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Bu haberi duyduktan sonra ben de hemen test yaptırdım. Neyse ki negatif çıktı. Bu kışı da atlatırsak bu hastalıktan tamemen kurtulacağız bence" dedi.

"ARMUT DALINDA GÜZELDİR"

Son dönemde sahne kıyafetlerinin tartışıldığı ve bazı sanatçıların "Önceden ses ön planda olurdu şimdi ise kıyafetler" açıklamaları hatırlatılınca "O zaman ben özlü bir söz ile geceyi bitireyim, 'Armut Dalında Güzeldir' diyorum." diyerek güldü.

Yener, Atiye'nin "Pop müzik bitmişti onu kurtarmaya geldim." açıklamasına ise "Başarılar diliyorum." dedikten sonra aracına bindi.