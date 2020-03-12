Hande Fırat'ın koronavirüsten yüzlerce kişinin öldüğü İtalya hakkında attığı tweet tepki çekti
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fahrettin koca, Hande Fırat, İtalya, Magazin

Hande Fırat'ın koronavirüsten yüzlerce kişinin öldüğü İtalya hakkında attığı tweet tepki çekti

Hande Fırat, 827 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği İtalya'ya makarna göndermesi yaptı. Fırat'a birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

12.03.2020 00:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:52
Hande Fırat'ın koronavirüsten yüzlerce kişinin öldüğü İtalya hakkında attığı tweet tepki çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'koronavirüs' vakasının ardından birçok yurttaş gıda ürünleri reyonlarına akın etti. Gıda ürünlerinden en fazla makarnanın rağbet görmesi gündem olurken Hande Fırat, yurttaşa yaptığı tavsiyede İtalya örneğini verdi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Hande Fırat, 827 yurttaşını koronavirüs nedeniyle kaybeden İtalya'yı örnek göstererek, "Bağışıklık istemini güçlendirseydi İtalyanlara virüs bu kadar etki etmezdi" dedi.

SOSYAL MEDYADA HANDE FIRAT'A TEPKİ

Hande Fırat paylaştığı tweette, "Makarna ile virüs arasındaki bağ nedir? Bağışıklık sistemini güçlendirseydi İtalyanlara virüs bu kadar etki etmezdi. Nohut gibi bakliyatları tercih etselerdi keşke" ifadelerini kullandı. Hande Fırat'ın kullandığı ifadelere birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

HANDE FIRAT ELEŞTİRİLERE KAYITSIZ KALAMADI

Takipçilerinden gelen binin üzerindeki mesaja yanıt veren Hande Fırat, daha sonra şu tweet'i attı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Hande Fırat'ın koronavirüsten yüzlerce kişinin öldüğü İtalya hakkında attığı tweet tepki çekti

Haberin Videosu:

Hande Fırat'tan tepki çeken İtalya tweeti

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