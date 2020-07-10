Hamza Dağ'dan İYİ Partili Özeren'e tepki TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, sosyal medya hesabından hakaret içerikli sözler paylaştığı için Bursa'da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren'e bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve...

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, sosyal medya hesabından hakaret içerikli sözler paylaştığı için Bursa'da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren'e bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan geldi. Sosyal medya hesabında Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın bir fotoğrafını paylaşan Hamza Dağ, "Kin ve nefretle, sistematik olarak kadının kıymetine gölge düşürmeye çalışanların çabaları beyhudedir" ifadesini kullandı.

İYİ Partili Levent Özeren, sosyal medya hesabında, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulundu. Özeren'in yaptığı paylaşıma birçok kesimden sert tepki geldi. Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi. Özeren'in bu paylaşımı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, dün saat 22.30 sıralarında Özeren'i Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Partili Levent Özeren'e tepki gösterdi. Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın çay içerken bir fotoğrafını paylaşan Hamza Dağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu'da 'Kadın' diye yazılır; merhamet, şefkat ve sevgi diye okunur. Aile bir tabloysa, kadın hem ressamdır hem boya. Kin ve nefretle, sistematik olarak kadının kıymetine gölge düşürmeye çalışanların çabaları beyhudedir.

Kaynak: DHA