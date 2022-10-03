Hamlet Haberleri - Hamlet Haber - Haberler

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Hamlet Haberleri

Hamlet haber, Hamlet son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İBB ŞEHİR TİYATROLARI'NDA BU HAFTA!

İBB ŞEHİR TİYATROLARI'NDA BU HAFTA!

Hamlet - 03.10.2022
Güven Kıraç kimdir? Güven Kıraç eşi kim?

Güven Kıraç kimdir? Güven Kıraç eşi kim?

Hamlet - 22.09.2022
Muğla haber: 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sona erdi

Muğla haber: 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sona erdi

Hamlet - 20.08.2022
Festivalde 'Hamlet' gecesi

Festivalde "Hamlet" gecesi

Hamlet - 17.08.2022
Can Yücel kimdir? Can Yücel nereli, ne zaman öldü? Can Yücel şiirleri

Can Yücel kimdir? Can Yücel nereli, ne zaman öldü? Can Yücel şiirleri

Hamlet - 12.08.2022
Faik Öztrak: Erdoğan Ne Zamandan Beri Putin'in Şantiye Şefi Oldu

Faik Öztrak: Erdoğan Ne Zamandan Beri Putin'in Şantiye Şefi Oldu

Hamlet - 08.08.2022
Altın Koza'da Onur Ödülleri Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'ye Verilecek

Altın Koza'da Onur Ödülleri Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'ye Verilecek

Hamlet - 04.08.2022
Oyuncu Rauf Altıntak yarın toprağa verilecek

Oyuncu Rauf Altıntak yarın toprağa verilecek

Hamlet - 31.07.2022
Arka Sokaklar Şevket Çoruh diziden mi çıkacak 2022? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu, neden çıkıyor?

Arka Sokaklar Şevket Çoruh diziden mi çıkacak 2022? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu, neden çıkıyor?

Hamlet - 22.07.2022
'19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali' 6 Ağustos'ta başlayacak

"19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" 6 Ağustos'ta başlayacak

Hamlet - 06.07.2022
Son Dakika | UCM'den Güney Osetya olaylarıyla ilgili 3 yakalama kararı

Son Dakika | UCM'den Güney Osetya olaylarıyla ilgili 3 yakalama kararı

Hamlet - 30.06.2022
Gizli Saklı Adem kimdir? Gizli Saklı Adem 'Emrullah Çakay' kimdir, kim canlandırıyor, kaç yaşında? Adem Koşuoğlu kimdir?

Gizli Saklı Adem kimdir? Gizli Saklı Adem 'Emrullah Çakay' kimdir, kim canlandırıyor, kaç yaşında? Adem Koşuoğlu kimdir?

Hamlet - 23.06.2022
Gizli Saklı Tarık kimdir, kim canlandırıyor? Gizli Saklı Tarık 'Tardu Flordun' kimdir, kaç yaşında? Tarık Koşuoğlu kimdir?

Gizli Saklı Tarık kimdir, kim canlandırıyor? Gizli Saklı Tarık 'Tardu Flordun' kimdir, kaç yaşında? Tarık Koşuoğlu kimdir?

Hamlet - 22.06.2022
Kadıköy Özgürlük Parkı'nda tiyatro keyfi, 1 Temmuz'da başlayacak

Kadıköy Özgürlük Parkı'nda tiyatro keyfi, 1 Temmuz'da başlayacak

Hamlet - 22.06.2022

Karısı ve kuryenin içinde bulunduğu durumu gören kocanın kan beynine sıçradı
Kadıköy'de Tiyatro, Özgürlük Parkı'nda Başlıyor

Kadıköy'de Tiyatro, Özgürlük Parkı'nda Başlıyor

Hamlet - 22.06.2022
Bartın Üniversitesi Azerbaycan'dan 4 üniversiteyle iş birliği protokolü imzaladı

Bartın Üniversitesi Azerbaycan'dan 4 üniversiteyle iş birliği protokolü imzaladı

Hamlet - 07.06.2022
Bebek'te Kaçamak Gecesi! Kız Arkadaşlarıyla Görüntülendi

Bebek'te Kaçamak Gecesi! Kız Arkadaşlarıyla Görüntülendi

Hamlet - 04.06.2022
Murat Kılıç kimdir? Murat Kılıç'ın oynadığı diziler ve filmler nedir? Kaç yaşında, nereli?

Murat Kılıç kimdir? Murat Kılıç'ın oynadığı diziler ve filmler nedir? Kaç yaşında, nereli?

Hamlet - 26.05.2022
Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali Kartal'da Başlıyor

Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali Kartal'da Başlıyor

Hamlet - 24.05.2022
Pamucak Sahili'nde İlk Tiyatro Oyunu:   'Bir Baba Hamlet'

Pamucak Sahili'nde İlk Tiyatro Oyunu:   "Bir Baba Hamlet"

Hamlet - 21.05.2022
Afara sunucusu Uğur Aslan kimdir? Afara sunucusu kimdir, ismi ne? Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir, evli mi, çocuğu var mı?

Afara sunucusu Uğur Aslan kimdir? Afara sunucusu kimdir, ismi ne? Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir, evli mi, çocuğu var mı?

Hamlet - 06.05.2022
Türk ve Azeri öğrenciler 'İki Ülke Bir Hikaye' projesinde buluştu

Türk ve Azeri öğrenciler 'İki Ülke Bir Hikaye' projesinde buluştu

Hamlet - 19.04.2022
Hakim 'Ömer' kimdir? Hakim Ömer gerçek adı nedir? Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Hakim 'Ömer' kimdir? Hakim Ömer gerçek adı nedir? Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Hamlet - 04.04.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Hamlet - 13.03.2022
Uğur Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Uğur Aslan kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Uğur Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Uğur Aslan kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Hamlet - 12.03.2022
Nihal Koldaş kimdir? Mahkum Savaş'ın annesi kimdir? Nihal Koldaş kaç yaşında ve nereli? Nihal Koldaş biyografisi

Nihal Koldaş kimdir? Mahkum Savaş'ın annesi kimdir? Nihal Koldaş kaç yaşında ve nereli? Nihal Koldaş biyografisi

Hamlet - 11.02.2022
Erdal Beşikçioğlu'nun Ailece Alışveriş Turu

Erdal Beşikçioğlu'nun Ailece Alışveriş Turu

Hamlet - 09.02.2022
ŞANLIURFA - Suriye'ye 7 tır insani yardım gönderildi

ŞANLIURFA - Suriye'ye 7 tır insani yardım gönderildi

Hamlet - 09.02.2022
Ermenistan'da halk Türkiye ile karşılıklı uçak seferlerinin başlamasını olumlu buluyor

Ermenistan'da halk Türkiye ile karşılıklı uçak seferlerinin başlamasını olumlu buluyor

Hamlet - 01.02.2022
Fatma Girik kimdir? Fatma Girik kaç yaşında? Fatma Girik filmleri

Fatma Girik kimdir? Fatma Girik kaç yaşında? Fatma Girik filmleri

Hamlet - 27.01.2022
Sinemaya 14 yaşında adım atan Fatma Girik, yaşamına 180 film sığdırdı

Sinemaya 14 yaşında adım atan Fatma Girik, yaşamına 180 film sığdırdı

Hamlet - 24.01.2022
Fatma Girik kimdir? Fatma Girik kaç yaşında? Fatma Girik filmleri

Fatma Girik kimdir? Fatma Girik kaç yaşında? Fatma Girik filmleri

Hamlet - 24.01.2022
Metin Erksan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sevmek Zamanı yönetmeni Metin Erksan imzalı filmler ve ödülleri...

Metin Erksan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sevmek Zamanı yönetmeni Metin Erksan imzalı filmler ve ödülleri...

Hamlet - 21.01.2022
Yeşilçam'ın tonton babası: Nubar Terziyan

Yeşilçam'ın tonton babası: Nubar Terziyan

Hamlet - 14.01.2022
Türk edebiyatında 'gerçekçi roman'ın öncüsü ve AA'nın isim annesi: Halide Edip Adıvar

Türk edebiyatında "gerçekçi roman"ın öncüsü ve AA'nın isim annesi: Halide Edip Adıvar

Hamlet - 10.01.2022
Halide Edip Adıvar kimdir ?

Halide Edip Adıvar kimdir ?

Hamlet - 07.01.2022
Münir Özkul kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Münir Özkul hayatı ve Biyografisi!

Münir Özkul kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Münir Özkul hayatı ve Biyografisi!

Hamlet - 05.01.2022
Uğur Aslan kimdir? Uğur Aslan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Uğur Aslan kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir?

Uğur Aslan kimdir? Uğur Aslan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Uğur Aslan kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir?

Hamlet - 11.06.2022
MERSİN'DE 6 OPERANIN BALE SOLİSTLERİ BİRLİKTE SAHNE ALDI

MERSİN'DE 6 OPERANIN BALE SOLİSTLERİ BİRLİKTE SAHNE ALDI

Hamlet - 26.12.2021
Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Gala Bale' seçkisini sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Gala Bale" seçkisini sahneleyecek

Hamlet - 23.12.2021
Uğur Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Uğur Aslan kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Uğur Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Uğur Aslan kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Hamlet - 04.12.2021
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'tan Shakespeare şiiri (2)

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'tan Shakespeare şiiri (2)

Hamlet - 24.11.2021
Hiç estetik yaptırmayan Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Hiç estetik yaptırmayan Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Hamlet - 23.11.2021
Doğan Bavli kimdir? Doğan Bavli öldü mü, neden öldü? Hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti? Doğan Bavli'nin hayatı ve biyografisi

Doğan Bavli kimdir? Doğan Bavli öldü mü, neden öldü? Hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti? Doğan Bavli'nin hayatı ve biyografisi

Hamlet - 22.11.2021
Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli vefat etti

Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli vefat etti

Hamlet - 22.11.2021
Ankara Film Festivali'nde Film Gösterimleri Bugün sona eriyor!

Ankara Film Festivali'nde Film Gösterimleri Bugün sona eriyor!

Hamlet - 11.11.2021
Ünlü tiyatrocu hayatını kaybetti

Ünlü tiyatrocu hayatını kaybetti

Hamlet - 03.11.2021
Yasak Elma Arzu kimdir? Yasak Elma 'Arzu' gerçek adı nedir? Nihan Aypolat kimdir?

Yasak Elma Arzu kimdir? Yasak Elma 'Arzu' gerçek adı nedir? Nihan Aypolat kimdir?

Hamlet - 24.01.2022
Hamlet dizisinin afişine sansür! Çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi

Hamlet dizisinin afişine sansür! Çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi

Hamlet - 20.10.2021
Gain'in yeni sezon lansmanında güzeller geçidi

Gain'in yeni sezon lansmanında güzeller geçidi

Hamlet - 19.10.2021
Shakespeare'in aynı isimli eserinden uyarlanan 'Hamlet' dizisinin basın gösterimi gerçekleştirildi

Shakespeare'in aynı isimli eserinden uyarlanan "Hamlet" dizisinin basın gösterimi gerçekleştirildi

Hamlet - 14.10.2021
Hatice Aslan: Seninle de flört ediyorum, farkında değil misin?

Hatice Aslan: Seninle de flört ediyorum, farkında değil misin?

Hamlet - 09.10.2021
Demet Özdemir'den şaşırtan 'O Ses Türkiye' çıkışı!

Demet Özdemir'den şaşırtan 'O Ses Türkiye' çıkışı!

Hamlet - 07.10.2021
Uğur Arda Aydın kimdir? Uğur Arda Aydın kaç yaşında, nereli? Uğur Arda Aydın biyografisi!

Uğur Arda Aydın kimdir? Uğur Arda Aydın kaç yaşında, nereli? Uğur Arda Aydın biyografisi!

Hamlet - 27.09.2021
Prens William: 'Futbolun 'ruhu' korunmalı'

Prens William: "Futbolun 'ruhu' korunmalı"

Hamlet - 27.09.2021
İstanbullular bu hafta kültür ve sanata doyacak

İstanbullular bu hafta kültür ve sanata doyacak

Hamlet - 19.09.2021
Sinema ve tiyatro oyuncusu Şükran Güngör'ün vefatının ardından 19 yıl geçti

Sinema ve tiyatro oyuncusu Şükran Güngör'ün vefatının ardından 19 yıl geçti

Hamlet - 14.09.2021
Yönetmen Kaan Müjdeci'nin ilk dizisi 'Hamlet'in dünya prömiyeri Fransa'da gerçekleşti

Yönetmen Kaan Müjdeci'nin ilk dizisi "Hamlet"in dünya prömiyeri Fransa'da gerçekleşti

Hamlet - 01.09.2021
Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nun acı kaybı

Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nun acı kaybı

Hamlet - 01.09.2021
Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı

Hamlet - 27.08.2021
2. Bergama Tiyatro Festivali'nin açılış töreni yapıldı

2. Bergama Tiyatro Festivali'nin açılış töreni yapıldı

Hamlet - 26.08.2021
Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü Sanatçı Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı

Hamlet - 26.08.2021
Oyuncu Metin Çekmez, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlanacak

Oyuncu Metin Çekmez, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlanacak

Hamlet - 25.08.2021
Metin Çekmez kansere yenik düştü

Metin Çekmez kansere yenik düştü

Hamlet - 25.08.2021
Dinçer Çekmez kimdir? Dinçer Çekmez kaç yaşındaydı, nereli? Dinçer Çekmez biyografisi!

Dinçer Çekmez kimdir? Dinçer Çekmez kaç yaşındaydı, nereli? Dinçer Çekmez biyografisi!

Hamlet - 25.08.2021
Usta oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti

Usta oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti

Hamlet - 25.08.2021
Metin Çekmez öldü mü, hastalığı neydi? Metin Çekmez neden öldü? Kaç yaşında vefat etti?

Metin Çekmez öldü mü, hastalığı neydi? Metin Çekmez neden öldü? Kaç yaşında vefat etti?

Hamlet - 25.08.2021
Metin Çekmez'in ani ölümü rol arkadaşı Hazal Kaya'yı yıktı: Çok üzgünüm

Metin Çekmez'in ani ölümü rol arkadaşı Hazal Kaya'yı yıktı: Çok üzgünüm

Hamlet - 25.08.2021
Metin Çekmez kimdir? Kaç yaşında, nereli? Metin Çekmez kaç yaşında, neden vefat etti? Metin Çekmez'in rol aldığı diziler, filmler nelerdir?

Metin Çekmez kimdir? Kaç yaşında, nereli? Metin Çekmez kaç yaşında, neden vefat etti? Metin Çekmez'in rol aldığı diziler, filmler nelerdir?

Hamlet - 25.08.2021
Usta oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Usta oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Hamlet - 25.08.2021
2 Yeni Sahne ve 7 Yeni Oyunla 'Kaldığımız Yerden Yeniden'

2 Yeni Sahne ve 7 Yeni Oyunla "Kaldığımız Yerden Yeniden"

Hamlet - 25.08.2021
İBB Şehir Tiyatrolarının repertuvarı açıklandı

İBB Şehir Tiyatrolarının repertuvarı açıklandı

Hamlet - 24.08.2021
Münir Özkul öldü mü? Münir Özkul ne zaman hayatını kaybetti? Münir Özkul'un hayatı ve biyografisi...

Münir Özkul öldü mü? Münir Özkul ne zaman hayatını kaybetti? Münir Özkul'un hayatı ve biyografisi...

Hamlet - 12.08.2021
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, tiyatroseverleri bekliyor

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, tiyatroseverleri bekliyor

Hamlet - 29.07.2021
Duayen tiyatrocu Ali Poyrazoğlu ile Bodrum'daki yazlığında buluştuk: Anılarımı yazıyorum ikinci gün toplatılabilir

Duayen tiyatrocu Ali Poyrazoğlu ile Bodrum'daki yazlığında buluştuk: Anılarımı yazıyorum ikinci gün toplatılabilir

Hamlet - 21.07.2021
Fatma Girik kimdir? Fatma Girik kaç yaşında, nereli? Fatma Girik biyografisi!

Fatma Girik kimdir? Fatma Girik kaç yaşında, nereli? Fatma Girik biyografisi!

Hamlet - 25.07.2021
Fatma Girik sağlık durumu nasıl? Fatma Girik kaç yaşında? Fatma Girik filmleri!

Fatma Girik sağlık durumu nasıl? Fatma Girik kaç yaşında? Fatma Girik filmleri!

Hamlet - 20.07.2021
Baht Oyunu Belma kimdir? Funda İlhan kimdir? Funda İlhan kaç yaşında, nereli? Funda İlhan biyografisi!

Baht Oyunu Belma kimdir? Funda İlhan kimdir? Funda İlhan kaç yaşında, nereli? Funda İlhan biyografisi!

Hamlet - 13.07.2021
Murat Akkoyunlu kimdir? Güldür Güldür Show Murat Akkoyunlu kaç yaşında, nereli? Murat Akkoyunlu Güldür Güldür'den ayrıldı mı?

Murat Akkoyunlu kimdir? Güldür Güldür Show Murat Akkoyunlu kaç yaşında, nereli? Murat Akkoyunlu Güldür Güldür'den ayrıldı mı?

Hamlet - 18.10.2021
TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİ MERSİN'DE DANS ETTİ

TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİ MERSİN'DE DANS ETTİ

Hamlet - 04.07.2021
Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Gala Bale' seçkisini sahneledi

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Gala Bale" seçkisini sahneledi

Hamlet - 03.07.2021
Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Gala Bale' seçkisini sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Gala Bale" seçkisini sahneleyecek

Hamlet - 29.06.2021
'Bir Delinin Hatıra Defteri' 7-8 Temmuz'da sahnelenecek

"Bir Delinin Hatıra Defteri" 7-8 Temmuz'da sahnelenecek

Hamlet - 28.06.2021
William Shakespeare şiirleri - William Shakespeare aşk ve Romeo ile Juliet şiirleri

William Shakespeare şiirleri - William Shakespeare aşk ve Romeo ile Juliet şiirleri

Hamlet - 21.06.2021
William Shakespeare kimdir? William Shakespeare hayatı ve biyografisi

William Shakespeare kimdir? William Shakespeare hayatı ve biyografisi

Hamlet - 21.06.2021
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