16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali, 'Rus Hamlet' ile Sona Erdi

16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali, 'Rus Hamlet' ile Sona Erdi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali, St. Petersburg Eifman Balesi'nin sahnelediği 'Rus Hamlet' eseri ile başarıyla tamamlandı. Festival, 20 binden fazla izleyiciyi ağırladı ve birbirinden özel eserler sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali", St. Petersburg Eifman Balesi tarafından sahnelenen "Rus Hamlet" eseriyle sona erdi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, dünya çapında büyük yankı uyandıran eser, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu ve uzun süre ayakta alkışlandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, festivalin 20 binden fazla seyirciye ulaştığının altını çizdi.

Eifman Balesinin çalışmalarına değinen Sağtürk, Rus Hamlet eseriyle ilgili de bilgi verdi.

Ünlü Rus koreograf Boris Eifman'ın, bir hükümdarın içsel çatışmalarını, çevresindeki entrikaları ve kaçınılmaz yıkımını anlattığı eseri, kendine özgü psikolojik derinlik taşıyan koreografisiyle çarpıcı bir şekilde sahneye taşındı.

Eserde "İmparatoriçe" rolünde Elizaveta Khokhlova, "Veliaht" rolünde Philipp Arzhanov, "İmparatoriçenin Gözdesi" rolünde Igor Subbotin, "Veliahtın Eşi" rolünde Mara Tudose, "Veliahtın babası" ile "Hayalet" rolünde Vasily Vanzhula sahnedeydi.

Eifman, William Shakespeare'in Hamlet karakteri ile Rus Çarı I. Pavel arasındaki dramatik benzerliklerden yola çıkarak, tarih ve kurmacayı eserde harmanlıyor. Rus Hamlet'e Ludwig van Beethoven ile Gustav Mahler gibi klasik müziğin devlerinin eserleri de eşlik etti.

Eserin dekor ve kostüm tasarımına Vyacheslav Okunev, ışık tasarımına Alexander Sivaev ve Boris Eifman imza attı.

Festival 20 bin kişiye ulaştı

AKM Türk Telekom Opera Sahnesi, AKM Tiyatro Salonu ve Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde sanatseverlere ulaşan festivalde, dünya sahnesinde yer alan yabancı konuk sanatçı ve toplulukların sahneledikleriyle toplam 11 eserin 20 temsili gerçekleştirildi.

"Gala Konser" ile açılışını yapan festivalde, "Külkedisi Çocuk Operası" prömiyeri, "Saygun'a Saygı Konseri", "Gilgameş Operası"nın dünya prömiyeri, çocuklara yönelik oyun "Bale Dünyası", 19 Mayıs'a özel "Bütün Umudum Gençliktedir Konseri", "Sultans of the Opera Konseri", Konuk Topluluk Sofya Opera ve Balesi'nin sahnelediği "Elektra Operası", dünya prömiyeri ile modern dans "Deliriyum", Rus Konuk topluluk St. Petersburg Eifman Balesi'nin sahnelediği "Anna Karenina" ve "Rus Hamlet" izleyiciyle buluştu.

Festival etkinliklerini 20 bin kişi izledi.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
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