Dünyanın en genç "Hamlet"i: Engin Cezzar

"Hayatımın en büyük dönüm noktası" dediği Hamlet rolünü 23 yaşındayken canlandırarak "Dünyanın en genç Hamlet'i" ünvanını kazanan tiyatro oyuncusu ve yönetmen Engin Cezzar, vefatının 9. yılında anılıyor.

İstanbul'da 1936'da dünyaya gelen Cezzar'ın tiyatroyla tanışması, ortaokul yıllarında William Shakespeare'in "Julius Caesar" oyununda canlandırdığı Marcus Antonius rolüyle başladı.

Robert Kolejde öğrenim gören sanatçı, liseden sonra 1955'te ABD'ye giderek Yale Drama School'da eğitim aldı.

Broadway'de sahne deneyimi kazandı

Cezzar, İsveçli oyun yazarı Johan August Strindberg'in "12. Charles" eserinde canlandırdığı başrolün ardından New York'taki Actors Studio'ya davet edildi.

Actors Studio'da Lee Strasberg'in öğrencisi olan Cezzar, burada geçirdiği yıllarda tiyatro bilgisini derinleştirirken, 1958'de Franz Kafka'nın Mezar Bekçisi adlı oyununda başrol oynadı.

James Baldwin'in "Giovanni'nin Odası" oyununda da başrol oynayarak Broadway'de sahne deneyimi kazanan sanatçı, kısa sürede dikkati çeken bir oyuncu haline geldi.

Yaz tatili için geldiği Türkiye'de, Muhsin Ertuğrul'dan Hamlet oyununda başrol teklifi alan Cezzar, ABD'de devam eden kontratına rağmen Türkiye'de kalmayı tercih etti ve İstanbul Şehir Tiyatrolarında çalışmaya başladı.

"Hayatımın en büyük dönüm noktası" olarak nitelendirdiği Hamlet rolünü henüz 23 yaşındayken canlandıran Cezzar, bu performansıyla "dünyanın en genç Hamlet'i" ünvanını kazandı. Oyun, bir sezonda yüzlerce kez sahnelenerek tiyatro tarihine geçti.

"Hamlet" rolünün gördüğü ilgiye ilişkin yaptığı bir açıklamada Cezzar, "Zamanlama doğruydu. Doğru yaşta, doğru fizikte ve doğru yürekte bir oyuncuydum. Yani fiziğim, yaşım ve iç dünyam Hamlet'e çok yakındı. Bu büyük bir şanstı. Böyle olmasaydı bu rol bana teklif edilmezdi." ifadelerini kullanmıştı.

Oyunculuk ve yönetmenliği bir arada sürdürdü

Cezzar, kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Gülriz Sururi ile 1961'de evlendi. Çift, Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda sahne aldıktan sonra, 1962'de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosunu kurdu.

Tiyatro, Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı" başta olmak üzere, "Çikolata Sevgilim", "Aklın Oyunu" ve "Othello" gibi oyunlarla ilgi gördü. Yerli yazarlara ve çağdaş metinlere ağırlık veren repertuvar, Türk tiyatrosunda önemli bir iz bıraktı.

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenliğe de devam eden Cezzar, 1983'te kurduğu Tiyatro Eğitim Stüdyosu'nda uzun yıllar tiyatro dersleri verdi.

Sinema ve televizyon projelerinde de yer alan sanatçı, Kaldırım Serçesi adlı filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendi.

Yabancı ortaklı yapımlar olan Price of the Ticket ve Timeline'da rol alan Cezzar, bir dönem TRT'de yayımlanan Turnuva adlı programın sunuculuğunu da yaptı.

Tiyatro sanatına katkıları nedeniyle birçok ödüle layık görülen Cezzar, eşi Gülriz Sururi ile 2003'te Afife Tiyatro Ödülleri'nde Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü, 2008'de ise Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü aldı.

Engin Cezzar, 2011'de felç geçirdi, 82 yaşındayken 26 Ocak 2017'de hayatını kaybetti. Cezzar'ın vefatı, vasiyeti üzerine, toprağa verildikten sonra kamuoyuna duyuruldu.

"Palto", "Midas'ın Kulakları", "Teneke", "Ferhat ile Şirin", "Canlı Maymun Lokantası", "Budala", "Yedi Kadın", "Kadı", "Bir Şehnaz Oyun" ve "Ayşe Opereti" Cezzar'ın rol aldığı veya yönettiği oyunlar arasında bulunuyor.

Sanatçının rol aldığı film ve diziler arasında "Bay Alkolü Takdimimdir", "Keşanlı Ali Destanı", "Kaldırım Serçesi", "Hızır Bey", "Abdülhamit Düşerken", "Sağır Oda" yer alıyor.