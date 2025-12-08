Haberler

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Güncelleme:
Bu hafta dünya genelinde çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Prag'da 'Hamlet' oyunu, Oxford'da 'Six' müzikali ve Tokyo'da sanat fuarları düzenlenecek. Ayrıca, Suudi Arabistan ve Alaska'da film festivalleri yapılırken, birçok ünlü sanatçı da konser verecek.

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konsere, film festivalinden sanat fuarına kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Çekya'nın başkenti Prag'daki National Theatre sahnesinde 9 Aralık'ta "Hamlet" oyunu, Çekçe ve İngilizce altyazılı olarak sahnelenecek.

İngiltere'nin Oxford kentindeki New Theatre Oxford'da yarın akşam "Six" müzikali izleyicilerle buluşturacak.

Japonya'daki Museum of Contemporary Art Tokyo'da 11-14 Aralık'ta, "Tokyo Art Book Fair 2025" gerçekleştirilecek. Fuar, sanat kitapları, bağımsız yayınlar ve özel sergilere ev sahipliği yapacak.

"Music Bank Global Festival in Japan" ise 13-14 Aralık'ta Japan National Stadium Tokyo sahnesinde düzenlenecek.

Film festivalleri

The Red Sea Film Foundation tarafından düzenlenen "Red Sea Uluslararası Film Festivali", Suudi Arabistan'ı önemli bir küresel film merkezi ve hikaye anlatıcıları platformuna dönüştürmeyi hedefliyor. Festival 13 Aralık'a kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

ABD'nin Alaska eyaletinde düzenlenen "Anchorage International Film Festival" (AIFF), sinemanın dönüştürücü gücünü kutlamak üzere, film yapımcılarını, film tutkunlarını ve yerel halkı bir araya getiriyor. Alaska'nın bağımsız film yapımcılarının önde gelen etkinliği olan festival, 14 Aralık'ta sona erecek.

Konserler

Mor ve Ötesi grubu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 19 Aralık'ta konser verecek. Topluluk, "Bir Derdim Var", "Oyunbozan", "Deli" gibi sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarı, senfonik orkestra eşliğinde seslendirecek.

Hard rock heavy metal grubu Divlje Jagode, Cinemas Sloga Saraybosna'da 11 Aralık'ta düzenlenecek Demo Stage Festivali'nde konser verecek.

Şarkıcı Rod Stewart, 11 Aralık'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Arena 8888 Sofia salonunda hayranlarıyla buluşacak.

Mumford & Sons müzik grubu 10 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'daki The O2 salonunda müzikseverlerle buluşacak.

Big Time Rush, 11 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'daki OVO Arena Wembley'de, 14 Aralık'ta da Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olympic Athletic Center of Athens'de konser verecek.

Sinemalar

ABD sinemalarında bu hafta 6 film vizyona girecek.

Emma Mackey, Woody Harrelson ve Kumail Nanjiani'nin oynadığı komedi-drama türündeki "Ella McCay", Mads Mikkelsen ve Sigourney Weaver'ın rol aldığı aksiyon-korku filmi "Dust Bunny" 12 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

Japon sanatçı Shogen'in başrolünde yer aldığı "Lone Samurai" ile Zachary Levi ve Josh Duhamel'in rol aldığı gerilim-drama filmi "Not Without Hope" da bu hafta vizyona girecek.

Jara Sofija Ostan'ın başrol oynadığı "Little Trouble Girls" ve aile-macera türündeki "Eastern Western" de haftanın vizyon filmleri arasında bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel


