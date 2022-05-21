Pamucak Sahili'nde İlk Tiyatro Oyunu:   'Bir Baba Hamlet'

Efes Selçuk Pamucak Sahili, ilk kez bir tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. "Bir Baba Hamlet" oyunu, Efes Selçuk Pamucak Sahili'nde seyirci ile buluştu. Baba Sahne oyuncuları Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu'nun rol aldığı oyun, Efes Selçuklular tarafından büyük beğeni ile izlendi.

Efes Selçuk Belediyesi bu kez Pamucak Sahili'ni sanata açtı. Etkinliğe katılan binlerce sanatseverin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Baba Sahne oyuncuları, eşsiz bir sahilde oyun oynamanın kendileri için de farklı bir deneyim olduğunu dile getirdiler.

Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, Bir Baba Hamlet'te göstermiş oldukları başarılı performansları ile ayakta alkışlandı.

Oyunun sonunda sahneye çıkarak oyuncuları tebrik eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Sanatçı bir şeyleri, hayatın olağan akışını en iyi anlatandır. Bize ayna tutan sanatçılarımıza teşekkür ederiz. Böyle sanatçılar olduğu için inanılmaz mutluyuz. Işığınız hiç sönmesin" dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel ayrıca Baba Sahne adına Şevket Çoruh'a, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yapmış oldukları bağış için de bir teşekkür belgesi verdi.