16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, Eifman Balesi'ni Ağırlıyor

16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, Eifman Balesi'ni Ağırlıyor
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalde, Boris Eifman'ın sahneye uyarladığı 'Anna Karenina' ve 'Rus Hamlet' balesi sanatseverlerle buluşacak. Eserler, klasik bale teknikleri ve modern dansın birleşimi ile sunulacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (DOB) düzenlediği "16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali", St. Petersburg Eifman Balesi'ni ağırlayacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, ünlü koreograf Boris Eifman'ın yorumuyla sahneye taşınan "Anna Karenina" balesi, 31 Mayıs-1 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Lev Tolstoy'un dünya edebiyatında iz bırakan başyapıtından ilhamla sahneye uyarlanan bale, 1870'lerin Rusya'sında geçen tutkulu ve trajik bir aşk hikayesini merkezine alıyor.

Eserin müziğinde, Rus romantizminin önemli bestecilerinden Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin eserleri kullanılıyor. Eserde, klasik bale teknikleri, modern dansla iç içe geçiyor.

Festival kapanışında "Rus Hamlet" sahnelenecek

Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 2-3 Haziran'da St. Petersburg Eifman Balesi'nin sahneye koyacağı "Rus Hamlet" ile sona erecek.

Rus koreograf Boris Eifman'ın eseri, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. Eifman, William Shakespeare'in Hamlet karakteri ile Rus Çarı I. Pavel arasındaki dramatik benzerliklerden yola çıkarak, tarih ve kurmacayı eserde harmanlıyor.

Rus Hamlet'te Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler gibi klasik müziğin devlerinin eserleri seslendiriliyor.

Eser bugüne kadar ABD, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Çin, Güney Kore ve Arjantin'in de aralarında olduğu birçok ülkede sahnelendi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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