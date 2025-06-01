17. Bin Nefes Bir Ses Türkçe Tiyatro Festivali Sona Erdi

17. Bin Nefes Bir Ses Türkçe Tiyatro Festivali Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da düzenlenen 17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, son gününde Gürcistan Hareket Tiyatrosu'nun 'Hamlet' oyunu ile tamamlandı. Festivalde 20 seçkin oyun ve 32 temsil gerçekleşti.

Konya'da düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" tamamlandı.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen festivalin son gününde, Gürcistan Hareket Tiyatrosu "Hamlet" oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

William Shakespeare'in yazdığı, söz ve müziğini Sandro Nikoladze'nin yaptığı, Kakha Bakuradze'nin yönettiği Hamlet, seyirciden büyük beğeni topladı.

Festivale bu yıl, Hollanda, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan ve Gürcistan'dan gelen 5 yabancı ekibin yanı sıra 13 yerli grup katıldı.

Festival boyunca 20 seçkin oyun 32 temsil ile sanatseverlerle buluşturuldu.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak

Türkiye'den Ay'a tarihi çıkartma! Bunu yapan ilk ülke olacak
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Matematik mühendisi evine gelen arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü
3. Lig'e yükselen Fethiye İdmanyurdu, ligden çekilme kararı aldı

Şampiyon olalı daha 1 ay olmadan ligden çekildiklerini açıkladılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti

Gençlik kampında denize giren iki öğrenciden acı haber
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Fenerbahçe'den

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Süper Lig devinden
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

Nükleer taşıyabilen 40'dan fazla uçağı dronlarla imha ettiler
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Ali Koç'un Şampiyonlar Ligi Finali'ne gidiş nedeni belli oldu! O yıldız futbolcuyu istemiş

Şampiyonlar Ligi Finali'ne meğerse o yıldızın transferi için gitmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.