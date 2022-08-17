Festivalde "Hamlet" gecesi 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sürüyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin 'Hamlet' temsili ile devam etti.

Festivalde "Hamlet" gecesi

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sürüyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin 'Hamlet' temsili ile devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sürüyor. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen festival çerçevesinde William Shakespeare'in ölümsüz eserlerinden 'Hamlet' tragedyasının bale uyarlaması, Revaz Gabichvadze'nin müziği, Nugzar ve Medeia Magalashvili'nin koreografisi, Savaş Camgöz'ün sahne ve Sevtaç Demirer'in kostüm tasarımıyla Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yoğun ilginin olduğu temsilde, koltukların tamamına yakını doldu.

İki perde olarak baleye uyarlanan eserde Burak Serkan Cebeci ve Ozan Demirbaş 'Hamlet', Tugay Ak 'Claudius', Niyazi Cingöz 'Laertes', Tutku Tümen ve Yukiko Ito 'Ophelia', Özlem Şenormanlılar ve Risa Ochiai 'Gertrude', Görkem Cengiz 'Polonius', Tolga Ergen 'Mezarcı' ve Miray Boyacıoğlu 'Hayalet Baba' rollerini canlandırdı. Sanatçıların performansı büyük beğeni topladı.

Festivalin kapanışı, 19 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 'Güldestan' eseriyle yapılacak.