Hamit Altıntop'tan Sesi Görenler Milli Takımı'na destek (2)

18.09.2019 14:39

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ümit Milli ve Genç Milli Takımlar Sorumluluğu görevini yürüten Hamit Altıntop, Görme Engelli Milli Futbol Takımı'na destek olmak için bir gününü oyuncularla geçirdi.

İtalya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Sesi Görenler Milli Takımı ile Türkiye'den ayrılmadan bir gün önce TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelen Altıntop, milli futbolcular ile sohbet etti, yemek yedi ve birlikte sahaya çıktı. Ziyarette Engelli Federasyonlarından sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan da yer aldı.

Sahaya çıkan ve gözü kapalı penaltı atarken oldukça zorlanan Altıntop, milli futbolcular ile birlikte şarkıcı Tarkan'ın, A Milli Futbol Takımı için hazırladığı "Bir Oluruz Yolunda" şarkısını da söyledi.

Milli futbolcu Ercan Bayraktar'ın, futbol spikerliğine soyunup, Hamit Altıntop'un bir golünü anlatması güne renk kattı. Ercan'ın, futbol kariyerinde birçok şutu direkten dönen Altıntop'un, golden önce bir şutunun da direkten döndüğünü anlatması ise gülüşmelere sebep oldu.

Hamit Altıntop'un ziyareti sırasında TFF Başkanı Nihat Özdemir de Sesi Görenler Milli Takımı ile bir süre bir araya geldi ve onlara olan güvenini ifade etti.

Hamit Altıntop: "Ben onlara enerji vermek isterken onlar bana enerji verdi"

Sesi Görenler Milli Takımı ile bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Hamit Altıntop, "Değerli arkadaşlarımız ve kardeşlerimizle beraberdik. Onlara moral açısından ve onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. İnşallah Roma'da bir maçı da ziyaret edebiliriz. Onlara ne kadar inandığımızı göstermek istiyoruz." dedi.

"Arkadaşların enerjisi, duyarlılığı, inceliği o kadar mükemmel ki ben onlara enerji vermek isterken onlar bana enerji verdi, motivasyonumu yükseltti. Ben onlara teşekkür ederim." sözlerini kullanan Altıntop, şöyle konuştu:

"Başkan Ömer (Gürsoy) Bey'e teşekkür ederim. Böyle bir organizasyonu düzenlemesinde, emek vermesinde ve bunu yaşayarak göstermede çok büyük çaba sarf ettiğini biliyoruz. Böyle değerlerimizi, bu çocuklarımızı ihmal etmememiz gerekir. Bunlar zaten kalbimizin ayrı bir değeridir, ayrı bir özelidir. Nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum, çünkü enerjilerinden o kadar etkilendim ki... Herkes keşke bu arkadaşlarımız gibi sesi duyabilse. O gayreti, o inceliği gösterebilse, ne kadar mütevazı olduklarını gördüm. Kupayı alırlar almazlar bizim için çok önemli değil, onların mutlu olması, iyi bir örnek olması ve diğer arkadaşlara da cesaret vermelerini istiyoruz."

Altıntop, milli futbolcu Ercan Bayraktar'ın bir golünü anlattığı anlarla ilgili olarak ise, "O kadar güzel anlattı ki içindeydim gibi. Bildiğiniz terledim. Hayal ettim. Güzel bir vakit geçirdik, bana çok şey kattı. İnşallah bu saatten sonra kardeşlerime daha yakın olmaya, destek olmaya çalışacağım. Bu ilk adımdı. İnsan ister istemez kendisiyle mücadele içerisinde ama bu arkadaşlarımızı gördüğümüzde etkilendim. Kesinlikle onlarla beraberiz." sözlerini kullandı.

Ömer Gürsoy: "Türkiye engelli futbolunda dünyanın en başarılı ülkesi haline geldi"

TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy da Hamit Altıntop'un ziyaretinin önemine vurgu yaparak, "Hamit Bey, görme engelli bir futbolcunun yemek alırken zorlandığını ama sahaya çıktığında gözleri bağlıyken, gören kaleciye nasıl gol attığını gördü. Kendisi gözü bağlı penaltı atarken nasıl zorlandığını gördü." şeklinde konuştu.

TFF'nin engelli futbolu için önemli adımlar attığının altını çizen Gürsoy, "TFF yıllardır engelli futbolunu geliştirmek üzere kurduğu yapıyla 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi ve bunun alt başlığı 'Futbol aşkı engel tanımaz' sözüyle Türkiye engelli futbolunda dünyanın en başarılı ülkesi haline geldi. Türkiye'nin en ücra köşesinde dahi olsa engelli futbolcu arkadaşlarımızı bularak, onları sistemin içine entegre ederek, ligleri kurarak, dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarılar elde eden bir modeli kurduk. Görme engelli futbolunun isminin 'Sesi görenler' olarak değiştirdik. Negatif bir mesaj olan engelli kelimesini diğer futbol branşlarında da kaldırmaya başladık. Görme engelliler futbolunun ismini de çıngıraklı topla oynadıkları için 'Sesi Görenler' olarak değiştirdik. Avrupa'nın ilk ve tek ligini de kurarak UEFA'dan yılın aktivasyon ödülünü de almıştık." İfadelerini kullandı.

Engelli milli futbol takımlarını, A Milli Futbol Takımı'ndan ayırmadıklarının altını çizen Gürsoy, şöyle konuştu:

"Sesi Görenler Milli Takımımıza sözle yanınızdayız demekten ziyade, varlığınızla yanınızdayız diyoruz. A Milli Takımımızdan farklı olmadıklarını gösterdik. TFF olarak 25 gün önce Ankara'da Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun teşrifleriyle, Başkanımız Nihat Özdemir ile birlikte Sesi Görenler takımımız bir araya geldi. Daha önce sadece A Milli Takımımızın yemeğine, Bakanımız ve TFF başkanımız katılmıştı. Ayrıca Nike ile yaptığımız anlaşmayla da bütün engelli milli takımlarının malzeme giderlerini karşıladık. A Milli Takım malzemelerinin aynısını kullanmalarını istedik. Riva kamplarını düzenledik. A Milli Takım nerede kamp yapıyorsa, engelli milli takımlarımız da orada kamp yapmalı dedik."

Görme Engelliler Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü John Ball: "Türk sporunda devamlı başarı gelen böyle bir branş yok"

Görme Engelliler Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü John Ball, Hamit Altıntop'un ziyaretinden çok keyif aldıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bizi pozitif etkiledi. Oyuncuların hepsi onu tanıyordu. Böyle desteklere ihtiyacımız var. Bu takım desteklenmeli. Takımımız neredeyse sıfırdan gelerek 2015'te Avrupa şampiyonu oldu. Dünya sıralamasında en alt basamaklardan 4 yıl içerisinde 5. sıraya kadar yükseldik. Türk sporunda devamlı başarı gelen böyle bir branş yok. Bizim takımımızın rol model olabileceğini düşünüyorum. Devamlı favori olan bir takım oluşturduk. Bize daha fazla destek verirlerse daha fazla tanınırlığımızı arttırarak kazanma mantalitemizi tüm Türk halkına yerleştirebiliriz."

Türkiye'de halkın görme engelli futboluyla ilgili çok az bilgiye sahip olduğunu aktaran Ball, Avrupa Şampiyonası'ndaki hedeflerini ise, "Roma'da öncelikle iki hedefimiz var. Bir tanesi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılmak için finale kalmak, ikinci hedefimiz ise şampiyon olmak. Takımımız kenetlendi. Eğer çok büyük bir sakatlığımız olmazsa şampiyon olacağımıza inanıyorum." sözlerini kullandı.

Milli futbolcu Ercan Bayraktar: "Bayrağı gözümüzle görmüyoruz ama kalbimizde taşıyoruz"

2015'ten sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu olmak istediklerini ve ay-yıldızlı formayı giymenin tarif edilemez bir duygu olduğunu belirten milli futbolcu Ercan Bayraktar şunları söyledi:

"Biz gözümüzle değil kulaklarımızla başarıyoruz. Bayrağı gözümüzle görmüyoruz ama kalbimizde taşıyoruz. Bunun maddi hiçbir açıklaması olamaz. Herkes bu bayrak için yüreğini ortaya koyuyor. Bayrağı temsil etmekten gurur duyuyoruz. Bunun hiçbir maddi getirisi olmasa bile yine bu bayrak için savaşmaya devam edeceğiz. Orada İstiklal Marşımızı söyletmek, ay-yıldızlı bayrakla maça çıkmak ayrı bir gurur kaynağı. İtalya"aki maçımıza da Başkanımız Nihat Özdemir'i, Sayın Hamit Altıntop'u ve eğer olursa inşallah finalde Cumhurbaşkanımızı da görmek istiyoruz."

Hamit Altıntop'un çok sevdiği bir isim olduğunu dile getiren Ercan, spor spikerliğine soyunduğu anlarla ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Fenerbahçeliyim ama Hamit Altıntop'un futbol kariyerine hayranım. Bugün de yanımızda olarak bizi gururlandırdı. Onu yeni oyuncularla oynatmak değil, eski takım arkadaşlarını karşısına koydum. Kardeşini de aynı takımda oynatarak ona bir jest yapmak istedim. Bir de Hamit Altıntop'un direkten dönen topları meşhur biliyorsunuz ben de maçta o anı yaşatmak istedim, bir topunu direkten döndürdüm. Iniesta'ya attığı bir çalım vardı, bunu herkes hatırlar. O çalımı yaşatmaya çalıştım, Iniesta'yı bir sağa bir sola yatırmıştı. İnşallah beğenmiştir. Diğer medya gruplarının sizleri örnek almasını istiyoruz. Ne kadar bu iş medya ile yürürse engellilere o kadar yaklaşmış oluruz."

Milli Takım Kaptanı İbrahim Üzüm: "Emre Belözoğlu'nu da aramızda görmek isteriz"

Riva'da kamp yapmalarının kendilerini ayrıca motive ettiğini söyleyen milli takım kaptanı İbrahim Üzüm, Hamit Altıntop'un ziyaretiyle ilgili olarak ise, "2015'te de Alpay Özalan Ağabeyimiz gelmişti. Buradan bizi Atatürk Havalimanı'na uğurlamışlardı ve kupayı alıp dönmüştük. Şu an aynı ortam, aynı şartlar ve aynı heyecanla yine kupayı alıp geleceğiz inşallah." sözlerine yer verdi.

Kamuoyundan daha fazla destek beklediklerini sözlerine ekleyen Üzüm, "Biz bu işin en az kaymağını yiyen insanlarız, yemiyoruz desek inanın. Sadece milli mücadele ve bu bayrak aşkı, futbol sevgisi bize bunları yaptırıyor. Diğer futbolcu abilerimiz gibi bizim şeyde bu kadar para dönmüyor. Sevince isteyince insan yapabiliyor. İşin maddi kısmı eklenince yine bu heyecan olur mu bilmiyorum ama yine de olmasını isterdik. İstiklal Marşını okutmanın herhangi bir karşılığı kesinlikle olamaz. Ama bazı arkadaşlarımız işsiz. Hepimizin bir meslek kaygısı da var. En azından Gençlik Spor İl Müdürlüklerine memur olarak atanmamız olsa mutlu oluruz." şeklinde konuştu.

Medyaya da çağrıda bulunan takım kaptanı, "Dışarıda bizi gören insanlar 'Siz nasıl top oynuyorsunuz?' diyor. Halbuki sizler bunları televizyonda yansıtsanız, onlar bizim karşımıza bu soruyla gelmeyecekler. Nasıl top oynadığımızı, onlar orada görecekler. İnsanlara sürekli bir şeyler anlatmak bazen yoruyor. ya nasıl oynuyorsunuz diyorlar, oynuyoruz işte." ifadelerini kullandı.

İbrahim Üzüm, A Milli Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu'nu da aralarında görmek istediklerini belirterek, "Görme Engelliler Futbol Milli Takımı kaptanıyım, Emre Belözoğlu da A Milli Futbol Takımı kaptanı, aramızda bulunup bizimle sohbet etmesi, bizim de onun deneyimlerinden faydalanmamız iyi olur. Emre Belözoğlu'nu da aramızda görmek isteriz. Deneyimlerinden tecrübelerinden faydalanmak bizi motive eder."

Milli futbolcu Ömür Mercan: "Okulda zilli topumuz yoktu. Topu bulmak için poşet takıyorduk"

Milli futbolculardan Ömür Mercan da küçük yaşlardan beri içinde futbol sevgisi bulunduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Görme Engelliler Kulüpleri sayesinde futbola başladım. Futbolu seviyordum, okulda da sürekli futbol oynuyorduk. Okulda bir zilli topumuz yoktu. Topu bulmak için poşet takıyorduk, ses, hışırtı çıkarsın diye. Dört yıldır da milli takımdayım. İlkokulda teneffüslerde bile futbol oynuyorduk. Görme Engelli futbol oyuncuları yetiştirmek için kendimi geliştirmek istiyorum veya gençlik spor müdürlüklerinde yönetici olarak, yol gösterici olarak bu işe devam etmek istiyorum."

Kaynak: AA