Hamilelikte ilk şart; göz muayenesi

03.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:57

Hamilelik döneminde kadınların vücudunda bazı hormonal değişiklikler yaşanıyor. Bedenin her parçası bu durumdan etkilendiği için, gözlerde de bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Anneler hamilelik dönemindeyken göz problemleri geliştiğindeyse, bebeğin ve annenin genel sağlık durumunu etkilemeyecek şekilde tedavi edilmeleri gerekiyor. Hamilelik döneminde ya da öncesinde detaylı bir göz muayenesi olmak anne adayları için gelişebilecek problemlerin önceden saptanmasına fayda sağlıyor.

Gebelikteki belirtilerin iyi incelenmesi gerekiyor

Hamilelik döneminde, yüksek oranda şişlik, görme de bulanıklık ya da görüş kaybı, çift görme ve gözün önünde ışık çakması gibi belirtiler görülüyorsa dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu belirtiler daha önemli göz problemlerinin habercisi olabiliyor. Düzenli olarak kapsamlı göz muayenesi yaptırmak, bu sürecin tehlikeli boyutlara ilerlemesine engel oluyor. Fakat muayene sırasında hastalıkların tanısı konurken, kullanılan araçlara da dikkat etmek gerekiyor. Muayene sırasında eğer röntgen çekilmesi gerekiyorsa, anne adayının karnını radyasyon geçirmeyen kalkanla korumak önem taşıyor. Kontrast maddenin göz damarlarını görüntülemek için kullanılmasına dikkat etmek gerekiyor. Mecbur kalınmadıkça tercih edilmemesi, anne adayını problemlerin gelişmesinden koruyabiliyor.

Sık görülen göz kuruluğuna suni damla tedavisi

Hamileliğin getirdiği değişiklikler nedeniyle, ilk olarak gözlerde kuruluk başlayabiliyor. Androjen hormonunda yaşanan düşüşün sebep olduğu bu kuruluk, suni göz damlaları yardımıyla çözülüyor. Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu "Göz kuruluğu en sık görülen problemlerin arasında bulunduğu için, hamilelik döneminde kontakt lens kullanımını önermiyoruz." diyor. Hamilelik öncesinde şeker ve yüksek tansiyon hastası olan anne adaylarının, miyop ve göz tansiyonu gibi hastalıklara karşı daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Hamilelik sürecinde yaşanan değişimler kan şekerinin artmasına neden olabilirken, diyabetik retinopati nedeniyle göz damarlarında tıkanmalar görülebiliyor.

Gebelikte muayene kalıcı problemlerin önüne geçiyor

Hamilelikte, gözde bulanıklığın oluşması, kan şekeri seviyesinin yükselmesine işaret edebiliyor. Gebeliğe bağlı şeker hastalığı yaşayan anne adaylarının bu nedenle görüşlerinde bulanıklık hissettiklerinde mutlaka muayene olmaları gerekiyor. Yüksek tansiyon hastalığı bulunan hamilelerin de, retinada gelişebilen kanamalara dikkat etmesi önem taşıyor. Retinasında yırtık bulunan anne adaylarında, doğum sırasındaki zorlanmalar nedeniyle retina yırtıkları görülebiliyor. Kalıcı görme kayıplarına kadar ilerleyebilen bu hastalığa engel olmak için, gebelik takibi sırasında mutlaka göz muayenelerinin de tam olarak yapılması gerekiyor.

Bu unsurlara dikkat edin

Hamilelerin bu dönem boyunca özellikle dikkat etmesi gereken birkaç unsur bulunuyor.

Hamilelikte gözyaşında azalma gelişebiliyor. Bu nedenle gözlerde kuruluk ve batma hissiyle karşılaşılıyor. Göz doktorunun verdiği suni damlaların kullanımı bu problemin kolayca çözülmesini sağlıyor.

3. ve 4. Aylarda göz içi basıncında azalma gerçekleşebiliyor. Doğum sonrası döneminde etkilendiği bu süreç nedeniyle, göz damlası kullanan hastaların doğum öncesi ve sonrasında muayene yaptırması önem taşıyor.

Yüksek derecede miyop olan hamileler için retina yırtığı ve incelmesinin yakından takip edilmesi gerekiyor.

Diyabet hastası kişilerde hamilelik döneminde diyabetik retinopati gelişme riski bulunuyor. Bu nedenle gebeliğin ilk 3 ayında ve 6. ayında annelerin muayene edilmesi bu hastalığın teşhisinde avantaj sağlıyor.

Korneada kalınlaşma gelişebildiği için gözlük numaraları değişebiliyor. Doğumla birlikte düzelebilen bu değişiklik nedeniyle, gözlük muayeneleri doğum sonrasına bırakılıyor.

Görme kusuru olan ve excimer lazer tedavisi yaptırması gereken anne adaylarının hamilelik döneminden mutlaka 6 ay öncesinde tedavi edilmesi gerekiyor.

Kaynak: Bültenler