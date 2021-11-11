Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? Hamilelik belirtileri nelerdir?

Birçok insanın anne olduğunun kanıtı sayılabilecek bir hamilelik belirtileri araştırılmaktadır. Kişiden kişiye göre değişen hamilelik belirtileri vücutta birtakım değişikliklere yol açmaktadır. Anne adaylarının sıklıkla araştırdığı hamileliğin belirtileri hemen farkedilmez. Gebelik belirtileri hafta hafta değişmekle birlikte her kadında aynı semptomlar ortaya çıkmayabilir. Peki, Hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? Hamilelik nasıl anlaşılır? Hamilelik testi ne zaman yapılır? İşte detaylar haberimizde…

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR, BELİRTİLİERİ NELERDİR?

Hamileliğin en yaygın erken belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

• Kaçırılan dönem: Doğurganlık çağındaysanız ve beklenen adet döngüsü başlamadan bir hafta veya daha uzun süre geçtiyse, hamile olabilirsiniz. Ancak adet düzensizliğiniz varsa bu belirti yanıltıcı olabilir.

• Hassas, şişmiş göğüsler: Hamileliğin erken döneminde hormonal değişiklikler göğüslerinizi hassas ve ağrılı hale getirebilir. Vücudunuz hormonal değişikliklere uyum sağladığından, rahatsızlık birkaç hafta sonra azalacaktır.

• Kusma ile veya kusma olmadan mide bulantısı: Günün veya gecenin herhangi bir saatinde ortaya çıkabilen sabah bulantısı, genellikle hamile kaldıktan bir ay sonra başlar. Bununla birlikte, bazı kadınlar mide bulantısını daha erken hisseder ve bazıları bunu hiç yaşamaz. Hamilelik sırasında mide bulantısının nedeni net olmamakla birlikte, hamilelik hormonları muhtemelen bir rol oynamaktadır.

• Artan idrara çıkma: Kendinizi normalden daha sık idrar yaparken bulabilirsiniz. Hamilelik sırasında vücudunuzdaki kan miktarı artar ve böbreklerinizin mesanenizde kalan fazla sıvıyı işlemesine neden olur.

• Tükenmişlik: Yorgunluk, hamileliğin erken belirtileri arasında da üst sıralarda yer alır. Hamileliğin erken döneminde, progesteron hormonu seviyeleri yükselir - bu da sizi uykulu hissettirebilir.

DİĞER HAMİLELİK BELİRTİLERİ VE SEMPTOMLARI

İlk üç aylık dönemde yaşayabileceğiniz daha az belirgin olan diğer hamilelik belirtileri ve semptomları şunları içerir: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

• Huysuzluk: Hamileliğin erken döneminde vücudunuzdaki hormon seli sizi alışılmadık derecede duygusal ve ağlamaklı yapabilir. Ruh hali değişimleri de yaygındır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

• Şişkinlik: Hamileliğin erken dönemindeki hormonal değişiklikler, adet döneminin başlangıcında hissedeceğinize benzer şekilde şişkinlik hissetmenize neden olabilir.

• Hafif lekelenme: Bazen az miktarda ışık lekesi hamileliğin ilk belirtilerinden biridir. Yerleşme kanaması olarak bilinen bu kanama, döllenmiş yumurtanın rahmin iç tabakasına tutunmasıyla olur - gebe kaldıktan yaklaşık 10 ila 14 gün sonra. Yerleşme kanaması adet dönemi civarında meydana gelir. Ancak, tüm kadınlar buna sahip değildir.

• Kramp: Bazı kadınlar hamileliğin başlarında hafif rahim krampları yaşarlar.

• Kabızlık: Hormonal değişiklikler sindirim sisteminizin yavaşlamasına neden olur ve bu da kabızlığa neden olabilir.

• Gıda isteksizlikleri: Hamileyken belirli kokulara karşı daha hassas hale gelebilir ve tat alma duyunuz değişebilir. Hamileliğin diğer birçok belirtisi gibi, bu yiyecek tercihleri de hormonal değişikliklere bağlanabilir.

• Burun tıkanıklığı: Artan hormon seviyeleri ve kan üretimi, burnunuzdaki mukus zarlarının şişmesine, kurumasına ve kolayca kanamasına neden olabilir. Bu, burun tıkanıklığına veya burun akıntısına neden olabilir.

HAMİLELİK NASIL ANLAŞILIR?

Hamilelik, çeşitli belirtiler ile kendini göstermeye başlar. Fakat kesin sonuca gebelik testi (ovulasyon testi) yaptırıldıktan sonra ulaşılır. Evde hamilelik testi (idrar testi) veya hamilelik kan testi ile gebeliğin oluşup oluşmadığı öğrenilebilmektedir. Evde yapılan gebelik testleri genellikle güvenilirdir. Evde yapılabilen hamilelik testi, küçük bir test şeridine idrar yapmayı ve ardından sonuç penceresinde bir sembolün görünmesini beklemeyi içerir. Bu pencere genellikle bir test görüntüsü gösterecektir (bazen bu tek bir düz çizgidir).

HAMİLELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?

İdrar ve kan ile yapılan hamilelik testleri bulunmaktadır. Evde hamilelik testi yapmak isteyen kişiler, adet takvimini dikkate alarak idrar testi yapabilirler. İdrar testinden kesin sonuç almak için 1-2 hafta arayla testi tekrarlamak daha sağlıklı olacaktır. Daha hızlı ve net sonuç almak için hastanelerde kan testi yaptırılmalıdır. Süreç şu şekilde gelişir:

Bir yumurta döllendikten sonra rahme gider ve kendisini rahim duvarına yerleştirir. Bu aşamada, küçük miktarlarda gebelik hormonu hCG idrarda görünmeye başlar. hCG seviyeleri hamileliğin erken döneminde hızla yükselir. Anne adayları 7 ila 10 gün sonra yeterli miktarda hCG'ye sahip olacaktır.

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