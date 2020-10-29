Hamas: Twitter, Filistinli birçok aktiviste ait hesabı kapatıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hamas: Twitter, Filistinli birçok aktiviste ait hesabı kapatıyor

29.10.2020 04:07 | Son Güncelleme: 29.10.2020 04:10
Hamas: Twitter, Filistinli birçok aktiviste ait hesabı kapatıyor

Twitter yönetiminin, gerçeklerin gözden uzak tutulması için Filistinli aktivistlere ait birçok hesabı kapattığı belirtildi.

Twitter yönetiminin, gerçeklerin gözden uzak tutulması için Filistinli aktivistlere ait birçok hesabı kapattığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin'deki İslami direniş örgütü Hamas Hareketi Uluslararası İlişkiler Konseyi Başkanı Basim Naim, yaptığı yazılı açıklamada, "Twitter yönetimi, aralarında İngilizce hesabım da olmak üzere çok sayıda Filistinli aktivistin hesabını kapattı." ifadesini kullandı.

Filistin söyleminin gündeme gelmemesi ve gerçeklerin gözden uzak tutulmasının hedeflendiğini belirten Naim, Twitter'ın da yıllar önce Facebook'un uyguladığı siyasetin aynısını uyguladığına dikkati çekti.

Naim şunları kaydetti:

"Adil davamızı savunmaya devam edeceğiz. Hiç kimse sesimizi kesemez. Mesajlarımızı ulaştıracağımız uygun araçlar bulacağız. Twitter yönetimi objektif davranmalı ve herhangi bir tarafın baskılarına razı gelmemelidir. Dostlarımız ve Filistin davasının destekçileri, sosyal paylaşım sitelerine ve özellikle Twitter'a tarafsızlığı ve objektifliği korumaları ve özellikle İsrail'in olmak üzere hiçbir kesimin baskılarına boyun eğmemeleri için bu platformlara bütün baskı çeşitlerini uygulamalıdırlar."

Son dönemde WhatsApp uygulamasının yanı sıra Facebook ve Twitter yönetimleri de Filistinli aktivist ve basın mensuplarına ait onlarca hesabı kapatmıştı.

İsrail Adalet Bakanlığı 2018'de, Facebook yönetiminin 2017'de İsrail'in sosyal paylaşım sitesindeki Filistin içeriklerini kaldırma, yasaklama ve veri sağlama taleplerinin yaklaşık yüzde 85'ine yanıt verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Sıla Cem Yılmaz Sevim Emre Eser Yenenler
Spor Yücel İldiz Eddie Newton Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Arda Kardeşler
Daha Fazla Türk Kaza Fransa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamas: Twitter, Filistinli birçok aktiviste ait hesabı kapatıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 04:11:03. #1.15#
title