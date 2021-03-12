Hamamlar açık mı? Hamamlar ne zaman açılacak?

Koronavirüs nedeniyle uygulanan yasaklar ve kısıtlamalar kapsamında pek çok işletmede tedbirler alındı. Bu kapsamda AVM'ler, kafeler, restoranlar, müzelere sınırlama getirildi. Ayrıca okullar ve iş merkezler için de bazı tedbirler alındı. Peki, hamamlar açık mı? Hamamlar ne zaman açılacak?

Hamamlar için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, kontrollü normalleşme kararları da belli oldu. Hamamların açılacağı saatlerle birlikte, hafta sonu yasaklarının kalktığı iller de belli oldu. Bir süredir corona virüs nedeniyle faaliyetlerine son veren hamamlar bulunduklarını şehirlerin risk duruma göre açılacak.

HAMAMLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

"Hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerleri düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyet gösterebileceklerdir.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerimizde ise hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgemiz doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edeceklerdir."

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şırnak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.