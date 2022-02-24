Haluk Levent, sesini kaybeden Tüdanya için yardım kampanyası başlattı: Evi oturulmaz halde - Haberler
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Haluk Levent, sesini kaybeden Tüdanya için yardım kampanyası başlattı: Evi oturulmaz halde

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Haluk Levent, Seni Sevmeyen Ölsün şarkısıyla hafızalara kazınan ve kanserle mücadele eden Tüdanya için yardım çağrısında bulundu. Tüdanya'nın sesini kaybettiğini söyleyen Levent, "Evi oturulmaz halde ve borç içinde" dedi.

Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, bir süredir kanserle mücadele eden Tüdanya'nın daha iyi bir ortamda yaşaması için mücadele ediyor. Gırtlak kanseriyle savaşan Tüdanya'nın çok kötü durumda olduğunu söyleyen Levent, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak yardım istedi.

"EVİ OTURULMAZ HALDE VE BORÇ İÇİNDE"

Valilikten izi alarak bir yardım kampanyası düzenleyen Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüdanya! Eski ses sanatçımız. En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu. Sesini kaybetti, konuşamıyor. Evi oturulmaz halde ve borç içinde. Sağlığı için bir eve ihtiyacı var. Valilik onay verdi" ifadelerini kullandı.

2020 yılında kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Tüdanya, uzun bir süredir gırtlak kanseriyle mücadele ediyor. Sesini kaybeden sanatçı, zor günler geçiriyor.

Haluk Levent, sesini kaybeden Tüdanya için yardım kampanyası başlattı: Evi oturulmaz halde

Haluk Levent, sesini kaybeden Tüdanya için yardım kampanyası başlattı: Evi oturulmaz halde

Haluk Levent, sesini kaybeden Tüdanya için yardım kampanyası başlattı: Evi oturulmaz halde

Ecem Altan
Ecem Altan
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Haluk Levent, Twitter, Tüdanya, Magazin, Haberler

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