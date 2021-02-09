Haluk Levent hasta mı? Haluk Levent kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Haluk Levent sağlık durumu!
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Haluk Levent hasta mı? Haluk Levent kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Haluk Levent sağlık durumu!

09.02.2021 16:00 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:04
Haluk Levent hasta mı? Haluk Levent kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Haluk Levent sağlık durumu!

Şarkıları, yaptığı yardımlar ile son dönemde araştırılan Haluk Levent hasta mı? Haluk Levent kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Haluk Levent sağlık durumu!

Son günlerin sıkça araştırılan ismi Haluk Levent hakkında sağlık sorunu haberleri gündeme geldi. Haluk Levent hasta mı? Haluk Levent kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Haluk Levent sağlık durumu!

HALUK LEVENT HASTA MI? HALUK LEVENT SAĞLIK DURUMU!

Son çıkan haberlere göre Haluk Levent hakkında sağlık sorunları yaşadığı haberleri gündeme geldi. Konu herhangi bir açıklama yapılmadı. Haluk Levent'in sağlık sorunu yaşadığına dair herhangi açıklama bulunmamaktadır.

HALUK LEVENT KİMDİR?

Haluk Levent Acil ya da bilinen adıyla Haluk Levent ( 26 Kasım 1968, Yüreğir, Adana), Türk rock şarkıcısı. 26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde doğmuştur. Dokuz kardeşin sekizincisi olan Haluk Levent, ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını ifade etmektedir.İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulu'nda okudu. Adana Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı. Üniversite giriş sınavlarını kazanıyordu ama eğitimini istikrarlı bir şekilde ilerletemiyordu. Bu durumda ailesinin maddi sıkıntıları da önemli bir rol oynuyordu.

HALUK LEVENT ALBÜMLERİ

Solo Albümler

Yollarda/ Bu Ateş Sönmez (Prestij Müzik) (1993)

Bir Gece Vakti (Prestij Müzik) (1995)

Arkadaş (Prestij Müzik) (1996)

Mektup (Prestij Müzik) (1997)

Yine Ayrılık (Prestij Müzik) (1998)

Www.leyla.com (Prestij Müzik) (2000)

Kral Çıplak (Prestij Müzik) (2001)

Bir Erkeğin Günlüğü (Popüler Müzik) (2002)

Özel Canlı İstanbul Konseri (Popüler Müzik) (2003)

Türkiye Turnesi 2003 (Popüler Müzik) (2003)

Aç Pencereni (Belis-Seyhan Müzik) (2004)

Annemin Türküleri (DMC) (2005)

Akşam Üstü (Mod Müzik-Ozan Video) (2006)

Karagöz ve Hacivat (Mod Müzik) (2010)

Trilogy (Süper Müzik Yapım) (2010)

Dostane (DNK Müzik) (2014)

Best of Konserler (Süper Müzik Yapım) (2015)

Tam Bana Göre (Pasaj Müzik & Garaj Müzik) (2019)

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