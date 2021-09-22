Haluk Bayraktar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Haluk Bayraktar'ın hayatı ve biyografisi!

Haluk Bayraktar'ın kariyeri ve biyografisi merak konusu oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız hava aracını (İHA) geliştiren ve ihraç eden savunma ve havacılık şirketi BAYKAR Savunma'nın genel müdürü Haluk Bayraktar'ın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Haluk Bayraktar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

HALUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Haluk Bayraktar (d. 4 Ekim 1978, İstanbul), Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız hava aracını (İHA) geliştiren ve ihraç eden savunma ve havacılık şirketi BAYKAR Savunma'nın genel müdürü, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) kurucularından ve Yönetim Kurulu Başkanı, SAHA İstanbul kurucularından ve Yönetim Kurulu Başkanı.

Haluk Bayraktar doğum tarihi : 4 Ekim 1978 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haluk Bayraktar kaç yaşında : 42 yaşında

Haluk Bayraktar nereli : İstanbul doğumlu

Haluk Bayraktar mesleği ne : İş İnsanı - Yüksek Mühendis Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

HALUK BAYRAKTAR HAYATI

Lütfü Haluk Bayraktar 1978'de İstanbul'da doğmuştur. 2000 yılında ODTÜ'de Endüstri Mühendisliği Lisans programını, 2002 yılında da Columbia Üniversitesi'nden yine aynı alanda yüksek lisansını tamamlamıştır. ABD'deki eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye geri dönen Bayraktar, o dönem otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren Baykar'ın savunma sanayiinde milli ve özgün ilk İnsansız Hava Aracı Sistemleri Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinde mühendislik yöneticisi olarak görev yapmıştır. Bu süreç içerisinde kavramsal tasarımdan, prototip, test, üretim ve eğitim aşamaları vb. ürün yaşam döngüsü kapsamında devam eden iş süreçleri faaliyetlerini yürütmüştür. Ocak 2010 yılından itibaren de Genel Müdürlük görevi yürütmektedir. Haluk Bayraktar, çalışma hayatının yanında akademik kariyerine de 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde başlamış olduğu doktora programıyla devam etmektedir. Bayraktar, Kasım 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna ile Türkiye arasında stratejik işbirlikleri kurulmasında öncü rol oynamıştır. BAYKAR bünyesinde yürütülen ilişkiler, 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın satışıyla somutlaşırken, Bayraktar AKINCI projesinde Ukrayna menşeli bir motor tercih edilmesi ve ortak üretim çalışmalarına başlanmasıyla daha da gelişmiştir.

SOSYAL SORUMLULUK

Haluk Bayraktar, bünyesinde farklı pozisyonlarda bulunduğu birçok kurum ve organizasyonda Milli Teknoloji Hamlesi'nin yayılması için çaba göstermektedir. Bu doğrultuda Türkiye Teknoloji Takımı'nın yönetim kurulu başkanlığını yürütürken aynı zamanda kurumun Deneyap Teknoloji Atölyelerinin tüm Türkiye sathında kurulmasında aktif rol alarak bilimin her kesime ulaşabilmesi için çalışmaktadır. Katılmış olduğu farklı sempozyum, panel veya programlarda nitelikli iş gücüyle oluşturulacak bir iş ekosisteminin yerli sanayileşmeye faydalarından bahsetmektedir.

Aralık 2019'da başlayan COVID-19 salgınına karşı Türkiye'de yürütülen mücadelenin özel sektör ayağında aktif rol almıştır. Bu doğrultuda, yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü SAHA İstanbul kümelenmesini salgın karşısında verilen mücadeleye katılmaya davet etmiştir. Haluk Bayraktar ayrıca, yerli solunum cihazı üretim seferberliğinin de önemli bileşenlerinden biri olan BAYKAR Savunma ve diğer yerli sanayi paydaşlarıyla bu cihazın milli imkânlarla üretimine katkıda bulunmak için çalışmalar yürütmektedir. Yerli ve milli imkânlarla üretilen ve Mayıs ayı sonuna kadar 5000 adet teslim edileceği öngörülen solunum cihazlarının ilk 100 adeti, 20 Nisan 2020'de, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışında Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmiştir.

HALUK BAYRAKTAR'IN ALDIĞI ÖDÜLLER VE MADALYALAR

Haluk Bayraktar, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin stratejik düzeye ulaşmasında sunduğu katkılardan dolayı, Ukrayna tarafından Devlet Nişanı'na layık görüldü. Ödül, 25 Ağustos 2020'de başkent Kiev'de bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski tarafından takdim edildi. Ukrayna devlet tarihinde haklar nişanını almaya layık görülen ilk Türk vatandaşıdır.

15 Haziran 2021'de, Bayraktar'a Azerbaycan Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanması yönündeki katkılarından dolayı Şuşa ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı tevcih edildi.

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