İstanbul'da haltercileri aratmayan kadın hırsız: Düştü kalktı yine de çelik kasayı götürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da haltercileri aratmayan kadın hırsız: Düştü kalktı yine de çelik kasayı götürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de bir eve giren kadın hırsız, içi para dolu kasayı kucağına aldığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Kağıthane'de bir eve giren kadın hırsız, içi para dolu kasayı kucağına aldığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Sakatlanmayı göze alıp kasayı, adeta halterciler gibi kucaklayarak götürmeyi başaran kadın hırsız, aynı siteye hırsızlığa gelince Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. İlginç anlar kameralara yansırken, 68 adet suç kaydı olduğu ve 30 suçtan firari olarak arandığı ortaya çıkan kadın adliyeye sevk edildi.

Mega kentte yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Polis Merkezi Amirlikleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla suçları aydınlatmada daha etkin ve aktif hale getirildi. Bu kapsamda Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde önceki hafta Pazartesi günü meydana gelen bir ilginç bir hırsızlık olayını aydınlattı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ş. isimli şahsın evini gözüne kestiren kadın hırsızlar, şahsın evde çıkacağı anı beklemeye başladı. Hasan Ş.'nin evden çıktığını gören iki kadın hırsız, eve girerek gardıropta, içinde 12 bin Euro, 35 bin dolar ve bir miktar altın bulunan çelik kasayı çalarak evden çıkmaya çalıştı.

Kasayı kaldırmaya çalışırken, yere düştü, yine de kasayı götürdü

Kasayı güçlükle binadan aşağıya indiren hırsızlardan bir tanesi, kasayı kucaklayarak götürmeye çalıştı. Arkadaşı kapıyı açarken, kadın hırsız ise sakatlanma pahasına kasayı kucağına aldı. Bu sırada kasanın ağırlığından dolayı dengesini kaybederek yere düştü. Buna rağmen kadın hırsız ayağa kalkarak kasayı tekrar kucağına alıp binanın bahçesinden çıkıp kayıplara karıştı.

Eve gelince hayatının şokunu yaşadı

Ev sahibi Hasan Ş. eve gelip gardırobu açınca, kasanın yerinde olmadığını fark ederek hayatını şokunu yaşadı. Neye uğradığını şaşıran Hasan Ş. hemen polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, şahısların kimliklerini belirlemek için güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızların ticari taksiye binerek olay yerinden kaçtıklarını ve Başakşehir Şahintepe Mahallesinde boş bir tarlanın olduğu yerde indiklerini tespit etti.

Aynı siteye tekrar hırsızlık için gelince yakalandılar

Güvenlik kamerası incelemeleri sırasında hırsızların aynı siteye tekrardan geldiklerini belirleyen polis ekipleri, sitenin önünde beklemeye başladı. Hırsızların tekrar eve girmeye çalıştığı sırada harekete geçen polis ekipleri, hırsızları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Kasayı kucaklayan hırsız, suç makinesi çıktı

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen hırsızların Pınar U. ve Fatma F. olduğu tespit edildi. Emniyet kayıtlarında P.U.'nun 68 adet suç kaydının olduğu 30 suçtan da faili firar olarak arandığı belirlendi. Hırsızların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kadın hırsızın kasayı kucaklayıp çaldığı anlar kamerada

Kağıthane'de kadının içi para dolu kasayı sakatlanma pahasına kucaklayıp çaldığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, kadının kasayı kucakladığı, daha sonra dengesini kaybederek yere düştüğü, buna rağmen ayağa kalkarak kasayı kucağına alıp gittiği görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul'da haltercileri aratmayan kadın hırsız: Düştü kalktı yine de çelik kasayı götürdü
İstanbul'da haltercileri aratmayan kadın hırsız: Düştü kalktı yine de çelik kasayı götürdü
İstanbul'da haltercileri aratmayan kadın hırsız: Düştü kalktı yine de çelik kasayı götürdü
İstanbul'da haltercileri aratmayan kadın hırsız: Düştü kalktı yine de çelik kasayı götürdü
İstanbul'da haltercileri aratmayan kadın hırsız: Düştü kalktı yine de çelik kasayı götürdü
İstanbul'da haltercileri aratmayan kadın hırsız: Düştü kalktı yine de çelik kasayı götürdü
İstanbul'da haltercileri aratmayan kadın hırsız: Düştü kalktı yine de çelik kasayı götürdü
İstanbul'da haltercileri aratmayan kadın hırsız: Düştü kalktı yine de çelik kasayı götürdü
İstanbul'da haltercileri aratmayan kadın hırsız: Düştü kalktı yine de çelik kasayı götürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta pişkin hırsız soyduğu dükkanda yorulunca limonata içti
Esenyurt'ta pişkin hırsız soyduğu dükkanda yorulunca limonata içti
3 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Elif Karababa bulundu
3 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Elif Karababa bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay John Kirby Süleyman Soylu Mustafa Destici Jens Stoltenberg
Magazin Cimilli İbo Deniz Akkaya Bülent Ersoy Fahriye Evcen
Spor Gervinho Erol Bulut Burak Elmas Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstanbul'da haltercileri aratmayan kadın hırsız: Düştü kalktı yine de çelik kasayı götürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 09:41:59. #1.14#

title