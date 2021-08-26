Halo Infinite Çıkış Tarihi Duyuruldu – Sinematik Fragman Yayımlandı
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Halo Infinite Çıkış Tarihi Duyuruldu – Sinematik Fragman Yayımlandı

Halo Infinite Çıkış Tarihi Duyuruldu – Sinematik Fragman Yayımlandı
SaveButonu - Haberler | Gamegar

Halo Infinite

Dün gece yapılan Gamescom yayınında Halo Infinite çıkış tarihi resmi olarak duyruldu. Duyuruya oyunun çok oyunculu modunun ilk sezonu için sinematik bir fragman da eşlik etti.

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Dün gece yapılan Gamescom yayınında Halo Infinite çıkış tarihi resmi olarak duyruldu. Duyuruya oyunun çok oyunculu modunun ilk sezonu için sinematik bir fragman da eşlik etti.

Dün akşam yapılan Gamescom yayınında 2021'in en çok beklenen oyunlarından Call of Duty Vanguard ve Far Cry 6'dan oynanış fragmanları gösterilirken, binlerce oyuncunun halihazırda test (beta) sürümünü oynama fırsatı bulduğu Halo Infinite için farklı bir yol izlendi. Oyunun multiplayer modunun ilk sezonuna ait sinematik bir fragman ile açılan sunumda çıkış tarihinin yanında Halo temalı 2 yeni ürün de ilk defa gösterildi.

Yaz aylarının başlarından beri spekülasyon üstüne spekülasyon yapılan ve Xbox patronu Phil Spencer tarafından Halo Infinite için çıkış tarihi, 8 Aralık olarak belirlendi. bununla birlikte, Infinite'in çıkış tarihinin bir da kesinleşti. Ancak ne yazık ki aynısını oyunun test sürümü dosyaları için söyleyemeyiz.

Sınırlı Üretim Halo Infinite Xbox Ürünleri

Fragman bitiminden sonra sunucu Geoff Keighley ile bir araya gelen kreatif direktör Joseph Staten, Halo'nun 20. yılına özel iki yeni Xbox ürününü de tanıttı.

Kasım ayında çıkacak ürünlerden ilki, oyunun maskotu ve baş karakteri Master Chief'in zırhından esinlenilmiş yeşil-siyah temalı bir Xbox Elite kontrolcü.

İkincisi ise çok daha kapsamlı ve pahalı olacak gibi görünüyor. Halo 20. Yıl amblemindeki siyah ve altın temayı benimsemiş bir sınırlı üretim Xbox Series X konsolu ve kontrolcüsü, 549 dolardan kasım ayında piyasaya sürülecek. İki ürün de şu anda ön siparişe açık durumda.

Halo Infinite için bir sonraki beta döneminin ne zaman olacağı henüz bilinmese de, bu sürümün oyunun 24 kişilik büyük takım savaşı modunu içereceği söyleniyor. "Test Uçuşları" adı verilen bu sınırlı kişinin seçildiği betalara katılmak istiyorsanız konuyla ilgili detayların da yer aldığı göz atabilirsiniz.

Gamescom 2021, 27 Ağustosa kadar devam edecek. Dün gece gerçekleşen Opening Night Live yayınının tekrarını izlemek için , yalnızca Halo kısmını izlemek isterseniz de İyi seyirler!

Kaynak: SaveButonu

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