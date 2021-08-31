Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule etabında çalışmaların yüzde 47'si tamamlandı
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Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule etabında çalışmaların yüzde 47'si tamamlandı

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule etabında çalışmaların yüzde 47'si tamamlandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların yüzde 47'si tamamlandı.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların yüzde 47'si tamamlandı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine, 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapılacağı proje kapsamındaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Çalışmalarda yarıya yaklaşıldığını anlatan Bilgin, 530 milyon avroluk projenin 275 milyon avroluk bölümünün Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlandığını anımsattı.

Rayların döşeneceği yola yönelik çalışmalarda ilerlemenin yüzde 98'e ulaştığını bildiren Bilgin, "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların yüzde 47'si tamamlandı. Şu anda ilimiz sınırları içerisinde 18 kilometrelik ray döşendi. Projenin 31 Aralık 2023'te tamamlanmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Projenin Türkiye açışından çok önemli olduğunu vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:

"Eski İpek Yolu'nu ortaya koyacak olursak Türkiye, zaten çok önemli ve stratejik bir ülke. Her zaman göz önünde olan bir ülke. Bu ulaşım hinterlandıyla birlikte yeni modern Demir İpek Yolu'nun da ana güzergahı olacak. İlimiz, lojistik alanda hem İstanbul Havalimanı'na yakınlığı hem Bulgaristan Burgaz Limanı'na yakınlığı hem Bulgaristan'daki 3 kapı ve Edirne'de 2 kapıya yakınlığıyla birlikte demir yolu kapısıyla da hem konvansiyonel hem de hızlı tren açısından çok imkanı yüksek bir il olacak. Ülkemizin, halkımızın kalkınmasında çok önemli bir proje."

Ulaşım süresi kısalacak

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak.

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.

Sözleşmesi 530 milyon avroya imzalanan projenin 275 milyon avrosu Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak.

153 kilometre uzunluğunda çift hatlı, saatte 200 kilometre hıza uygun sinyalli ve elektrifikasyonlu olarak inşa edilecek projede yük ve yolcu trenleri çalışabilecek. Proje kapsamında 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük yapılacak.

Proje, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemler de dikkate alınarak tasarlandı.

Avrasya Stratejik Altyapı Projeleri Liderlik Forumu'nda "finans ve fonlama" alanında 2019 Yılı İlham Veren Proje Ödülü'ne layık görülen proje kapsamındaki hat üzerinde Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne ve Kapıkule'de istasyonlar bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule etabında çalışmaların yüzde 47'si tamamlandı - Haberler
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