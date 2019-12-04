: Halk ozanı Muharrem Ertaş, türküleriyle anıldı

04.12.2019 00:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 00:08

Kırşehir'de, halk ozanı Neşet Ertaş'ın babası bozlak ustası Muharrem Ertaş, ölümünün 35. yılında türküleriyle anıldı.

Seslendirdiği bozlaklar ile ünlenen halk ozanı Muharrem Ertaş'ın, 35. ölüm yılı nedeniyle Bağbaş Mahallesi'ndeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve çok sayıda seveni Ertaş'ın mezarı başında bir araya geldi. Burada edilen duaların ardından, Ertaş'ın mezarına çiçek bırakıldı.

Ertaş, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlikle de anıldı.

Vali Akın, etkinlikte yaptığı konuşmada, Muharrem Ertaş'ın saz çalıp türkü söyleyerek, sesinin güçlülüğü ve farklı tınısıyla, türküyü söylerken kattığı mana ve anlamla bozlağın en müstesna isimlerinden olduğunu söyledi.

Oğlu Neşet Ertaş'ın da bu güzel sanatı en güzel şekilde devam ettirerek geliştirdiğini ve bir adım daha öteye götürdüğünü vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bu yıl Kırşehir, UNESCO müzik alanında yaratıcı şehirler ağına dahil edildi. Kırşehir'in bu noktaya gelmesinde şüphesiz ki en önemli pay sahiplerinden birisi de Muharrem Ertaş'tır. İşte bu ve birçok değerli saz, söz ustası ile Kırşehir bugün müzik alanında tanınan bilinen bir şehir haline geldi. Şükranlarımızı sunuyoruz. Yüzyıllar öncesine dayanan kadim bir kültür olan abdal geleneğimizin yeni temsilcilerle uzun yıllar sürdürüleceğine güveniyoruz."

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise Neşet Ertaş'ın ustası, Muharrem Ertaş'ı vefatının 35. yılında saygı ve özlemle andıklarını aktardı.

Muharrem Ertaş'ın bozlak kültürünün en önemli isimlerinden olduğunu hatırlatan Ekicioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlu Neşet Ertaş'ın, babasının vefatının ardından söylediği gibi, 'Muharrem Ertaş bir gönül delisi, bir insan velisiydi.' Öyle ki hem mütevazi yaşam biçimiyle hem de türkülerinde insanın ve hayatın daha da güzelleşmesine dair bahsettiği gerçekçi ifadelerle eşsiz sazıyla abdallık geleneği içinde çok ayrı, özel bir yerdedir. Çileli ömrü boyunca Karacaoğlan'dan, Dadaloğlu'ndan aldığı felsefe ile büyük usta Muharrem Ertaş, abdal geleneğinin devam ettirilmesi konusunda sazının ve sözünün emanetini oğluna bırakmıştır. Neşet Ertaş da bu geleneği en güzel şekilde temsil etmiştir."

Konuşmaların ardından Muharrem Ertaş'ın hayatından kesitlerin aktarıldığı kısa belgesel izlendi.

Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu üyesi abdallar ile Kırşehirli genç müzisyenler, Muharrem Ertaş'ın türkülerini seslendirdi. Davul zurna ekipleri ise oyun havaları eşliğinde gösteri sergiledi.

Muharrem Ertaş kimdir?

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş, 1913 yılında Yağmurlubüyükoba köyünde, zurnacı Kara Ahmet ile Ayşe Hanım'ın 5 çocuğundan birisi olarak dünyaya geldi. Köyünde başlayan çileli yaşamı merkez Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan gecekonduda devam eden bozlak ustası Muharrem Ertaş, 1984 yılında, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ertaş, birçok türküyü ve bozlağı Türk Halk Müziğine kazandırdı.

Kaynak: AA

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