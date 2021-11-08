Halk otobüsünün durağa ve direklere çarpma anı kamerada

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da bir halk otobüsü, freni boşalınca durağa ve 2 araca çarptı. En son mobese ve elektrik direklerini devirip duran otobüs kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, olay ve panik anları kameralara yansıdı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Şükrü Bahadır (68) yönetimindeki 07 AU 0232 plakalı halk otobüsü, freni boşalınca durağa çarptı. Kaza sonrası otobüs şoförü, trafiğe engel olmaması için aracı yol kenarına almak istedi.

Kaza anı, otobüsün ve civardaki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, durağa çarpan araçtaki yolcular korku ile sürücünün yoluna devam etmesini bekliyor. Sürücü aracın vitese girmediğini söyleyip yolcuları otobüsten indiriyor. Gelen polis ekibine otobüsün evrakını veren sürücü, aracın kenara çekilmesi talimatı üzerine tekrar sürücü koltuğuna oturuyor. Hareket eden otobüsün direklere çarpma anları ve şoförün araçtan inişi, görüntülerde yer aldı. Civardaki bir iş yerinin kamerasına ise otobüsün direğe çarpması ve panik anları yansıdı.