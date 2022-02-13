ŞANLIURFA (İHA) - Halk otobüsüyle AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Camdan fırlayan sürücü otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da özel halk otobüsüyle AFAD'a ait aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında camdan fırlayıp kendi kullandığı otobüsün altında kalan sürücü hayatını kaybederken, 3 AFAD görevlisi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün, kaza yapan otobüsü arızalanan başka bir otobüsün yerinde çalıştırılmak üzere değişime götürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Germüş kırsal Mahallesi yolu üzerinde bulunan Zeytindalı Eğitim Kampüsü önünde yaşandı. Memduh Çakmak'ın kullandığı 63 H 0117 plakalı özel halk otobüsüyle Orhan B.'nin kullandığı AFAD'da ait 63 K 7900 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsün yan camından fırlayan sürücü kendi kullandığı aracın altında kalırken otobüs okulun duvarına çarparak durabildi.

Camdan fırlayarak kendi kullandığı otobüsün altında kaldı

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, AFAD aracındaki Mehmet Ş., Haldun Ç., ve Orhan B.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Kullandığı halk otobüsünün altında kalan sürücü Memduh Çakmak'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, vinç yardımıyla kaldırılan otobüsün altından çıkartılarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İçerisinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüsün, bozulan başka bir otobüsün yerinde çalıştırılmak üzere değişime gittiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.