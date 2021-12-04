Halk 'Kıyamet gibiydi' diye anlattı! Endonezya'da yanardağ patladı, gündüz geceye döndü

Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3676 metre yükseklikte Semeru Yanardağı'nda korkutan bir patlama meydana geldi. Yerel saatle 14.50'da meydana gelen patlama nedeniyle yerel halk canını kurtarmak için etrafa kaçıştı. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

ÖLÜ YA DA YARALI BİLGİSİ YOK

Sosyal medyada yayılan görüntüler Film sahnelerini aratmadı. Volkanik Kül Uyarı Merkezi, halka dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan yanardağ patlamasıyla ilgili fikirlerini dile getiren halk, "Kıyamet gibiydi" yorumlarında bulundu.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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