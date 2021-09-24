Halk Ekmek mobil fırını yeniden Ankara sokaklarında

ANKARA (AA) - Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen Halk Ekmek mobil fırını, yeniden başlatılan uygulamayla ilçeleri gezerek vatandaşlara ekmeklerin hijyenik ortamda nasıl üretildiğini gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Halk Ekmek Fabrikasının günlük 12 bin ekmek kapasitesine sahip mobil fırını, ilçeleri dolaşarak Başkentlilerin huzurunda ekmek üretiyor. Mobil fırın gezisi ile 250 gram olarak üretilen ekmeklerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

Mobil fırın, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiği tanıtım üretimini Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yeniden başlattı.

Halk Ekmek Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu, salgın nedeniyle fabrikada hijyen önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ankaralılar sofralarına giren başta ekmek çeşitlerimiz olmak üzere tüm unlu mamullerimizi gönül rahatlığı içerisinde yiyebilir. Fabrikamızda kaliteli, hijyenik ve güvenilir ekmeklerimizin nasıl üretildiğini Ankara halkına şeffaf biçimde göstermek için bu uygulamayı başlatmıştık. Mobil fırınımız bir yıl sonra tekrar yollara çıktı. Tanıtım amacıyla belirleyeceğimiz ilçe ve semtlerde 250 gramlık normal ekmeklerin nasıl üretildiğini vatandaşlarımızın canlı olarak görmesine imkan tanıyoruz."