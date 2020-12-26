Halk diken üstünde! ABD'nin Florida eyaletinde gökten "iguana" yağıyor

Soğukkanlı hayvanlar olan iguanalar sıcaklıklar sıfırın altına düştüğünde, vücut ısılarını korumak ve enerji depolamak için uyku durumuna geçiyor ve bulundukları ağaç dallarından ve çatılardan düşüyor. İguanaların düşmesiyle ilgili uyarı ise Floridalılara, hayvanların uyandıklarında kendilerini tehdit altında hissedebileceklerini ve saldırabileceklerini hatırlatmak için yapıldı.

İSTİLACI TÜRLER ARASINDA YER ALIYOR

Yeşil iguanaların yüksek popülasyonu Florida'da ilk olarak 1960'larda bildirildi. İstilacı bir tür olan sürüngenler, Güney Amerika'dan ABD'ye egzotik hayvan ticareti ile taşındı. Yıllar geçtikçe, iguanalar ya sahipleri tarafından serbest bırakıldı ya da evlerinden kaçtı ve sayıları on binleri geçti. Bununla birlikte, iguanalar doğada yuva kazan hayvanlar oldukları için bazı Floridalılar binalarının zarar görmesinden endişeleniyor.

BİR DOLARDAN SATAN DA VAR

Ağaçtan düşen iguanaları para kaynağına dönüştürenler de var. Bazı sosyal medya platformlarında "ağaç tavuğu" adıyla iguanaların çevrimiçi ortamlarda yiyecek olarak bir dolardan (yaklaşık 7,5 Türk lirası) satışa çıkarıldığı görülüyor. Öte yandan, Florida Üniversitesi Gıda ve Tarım Bilimleri Enstitüsü de iguana tacos da dahil olmak üzere bir dizi iguana tarifi sunuyor.

"ETİNİN TADI MÜKEMMEL"

UF/ IFAS Fort Lauderdale Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde vahşi yaşam ekolojisi profesörü olan Frank Mazzotti konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstilacı iguanaların kendi ülkelerinde nesli tükenmekte olan türler olarak görüldükleri noktaya kadar yiyecek olarak avlanmalarının bir nedeni var. İguana etinin tadı mükemmel ve harika bir besin kaynağı" dedi.

Öte yandan, iguanalar, Orta ve Güney Amerika ile Karayipler'in bazı bölgelerinde yıllardır yiyecek olarak avlanıyor. Ancak, salmonella riski nedeniyle en az 165 dereceye kadar pişirilmesi gerekiyor.