Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi
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Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai'nin oturduğu villa ev sahibi tarafından yeniden kiralığa çıkarıldı. Olaydan iki gün sonra villanın kapısına 'kiralık' yazısının asıldığı görüldü.

17.09.2020 16:53 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:40

Önceki gün 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği görüntüleri ortaya çıkan şarkıcı Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi. Ünlü şarkıcının oturduğu siteye kavga görüntülerinin ortaya çıkmasının "kiralık" yazısı asıldı.

Tuzla'da dört villalık bir sitede oturan Halil Sezai, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etti. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, Halil Sezai büyük tepki çekti. Bugün savcılık ifadesinin alınmasının ardından Sezai, "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Olaydan iki gün sonra ise Halil Sezai'nin yaşadığı villanın kapısına "kiralık" yazısı asıldı.

HALİL SEZAİ'NİN OTURDUĞU VİLLA KİRALIĞA ÇIKARILDI
HALİL SEZAİ'NİN OTURDUĞU VİLLA KİRALIĞA ÇIKARILDI

NE OLMUŞTU?

Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatı verdi. Halil Sezai'nin gün içinde adliyeye götürülmesi bekleniyor.

Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi

Kaynak: DHA

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