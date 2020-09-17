Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai'nin oturduğu villa ev sahibi tarafından yeniden kiralığa çıkarıldı. Olaydan iki gün sonra villanın kapısına 'kiralık' yazısının asıldığı görüldü.

Önceki gün 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği görüntüleri ortaya çıkan şarkıcı Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi. Ünlü şarkıcının oturduğu siteye kavga görüntülerinin ortaya çıkmasının "kiralık" yazısı asıldı. Tuzla'da dört villalık bir sitede oturan Halil Sezai, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etti. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, Halil Sezai büyük tepki çekti. Bugün savcılık ifadesinin alınmasının ardından Sezai, "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Olaydan iki gün sonra ise Halil Sezai'nin yaşadığı villanın kapısına "kiralık" yazısı asıldı.