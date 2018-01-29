Halil Mutlu Olduysam Ülkem Sayesinde"

Eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Halter Şampiyonu Halil Mutlu, "Halil Mutlu olduysam ve başarılara ulaştıysam ülkemin bana sağlamış olduğu imkanlar sayesindedir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Şampiyonların İzinde" Projesi Gaziantep'te Gazikent Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. TRT Spor Spikeri Ersin Düzen'in moderatörlüğünde Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Halter Şampiyonu Halil Mutlu gençlerle buluştu. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı Fatih Demir, program öncesinde 'önleyici ve koruyucu çalışmalar kapsamında bağımlılık nedir' ve 'bağımlılığın hayatımıza ve sağlığımıza olumsuz etkileri nelerdir' konularında genç sporculara farkındalık eğitimi verdi. Program Ersin Düzen'in soruları ile başlarken, Türkiye'nin Halter'deki gururu Halil Mutlu, genç sporculara ve antrenörlere arındırılmış, centilmenlik ilkelerine bağlı temiz sporun önemini anlattı. Hayatından da önemli örnekler veren eski milli halterci Mutlu, "Halil Mutlu olduysam ve başarılara ulaştıysam ülkemin bana sağlamış olduğu imkanlar sayesindedir. Bugün bu kadar mutluysam, bir gün spor hayatımın sona ereceğini bildiğim içindir. İnsanlığımdan hiçbir zaman taviz vermediğim için bugün bu kadar mutluyum" dedi.

Programın sonunda ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Rasim Arı, Olimpiyat Şampiyonu Eski Milli Halterci Mutlu'ya, TRT Spor Spikeri Ersin Düzen'e ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'e teşekkür plaketi takdim etti.

(İHA)