Halil İbrahim Sofrası şarkı sözleri! Barış Manço-Halil İbrahim Sofrası şarkı sözleri tamamı nedir?

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek. Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına, Ortada bir tencere, boş mu, dolu mu bilen yok, Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına Şarkı sözleri izleyicilerimiz tarafından araştırılmaktadır. Peki, Halil İbrahim Sofrası şarkı sözleri nedir? Barış Manço-Halil İbrahim Sofrası şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Barış Manço'nun şarkıları yad edilecek. En sevilen Barış Manço şarkıları seslendirilecek. Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına, Ortada bir tencere, boş mu, dolu mu bilen yok, Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına Şarkı sözleri izleyicilerimiz tarafından araştırılmaktadır. Peki, Halil İbrahim Sofrası şarkı sözleri nedir? Barış Manço-Halil İbrahim Sofrası şarkı sözleri tamamı nedir? Barış Manço kimdir? İşte detaylar haberimizde…

HALİL İBRAHİM SOFRASI ŞARKI SÖZLERİ!

İnsanoğlu haddin bilir kem söz söylemez iken

Elalemin namusuna yan gözle bakmaz iken

Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına

Ortada bir tencere, boş mu, dolu mu bilen yok

Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına

Ortada bir tencere, boş mu, dolu mu bilen yok

Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına

Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına

Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına

Daha çatal, bıçak, kaşık icat edilmemişken

İsmail'e inen koç kurban edilmemişken

Bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna

Kapağı ver, kulbu al, kurbanı hiç soran yok

Bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna

Kapağı ver, kulbu al, kurbanı hiç soran yok

Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına

Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına

Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına

Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası

Topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası

Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna

Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok

Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna

Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok

Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına

Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına

Alnı açık, gözü toklar buyursunlar baş köşeye

Kula kulluk edenlerse ömür boyu taş döşeye

Nefsine hakim olursan kurulursun tahtına

Çalakaşık saldırırsan ne çıkarsa bahtına

Halat gibi bileğiyle, yayla gibi yüreğiyle

Çoluk çocuk geçindirip haram nedir bilmeyenler

Buyurun siz de buyurun

Buyurun dostlar buyurun

Barış der, her bir yanı altın, gümüş, taş olsa

Dalkavuklar etrafında el pençe divan dursa

Sapa, kulba, kapağa itibar etme dostum

İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok

Sapa, kulba, kapağa itibar etme dostum

İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok

Para, pula, ihtişama aldanıp kanma dostum

İçi boş insanların bu dünyada yeri yok

Para, pula, ihtişama aldanıp kanma dostum

İçi boş insanların bu dünyada yeri yok

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Barış Manço (d. 2 Ocak 1943; Üsküdar, İstanbul - ö. 1 Şubat 1999; Kadıköy, İstanbul), Türk sanatçı; şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı Devlet Sanatçısı ve kültür elçisidir.

Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. 1 Şubat 1999 tarihinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı Siyami Ersek Hastanesinde aynı gece ölmüştür.