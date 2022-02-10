Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, silahlı saldırıda yaşamını yitiren kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, kılınan cenaze namazının ardından Kumyalı Köy Kabristanlığı'na defnedildi. Cenaze namazına KKTC Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu da katıldı. Öte yandan Falyalı'nın tabutunun üzerindeki Türk bayrağı ve KKTC bayrağı dikkat çekti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ( Kktc ), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlandı.
Falyalı'nın cenazesi önce Kumyalı'daki evine götürüldü. Burada basının görüntü almasına izin verilmedi. Cenaze töreni öncesinde Falyalı'nın korumaları bölgede güvenlikle ilgili keşif yaptı.
Cenazeye Başbakan Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, UBP Milletvekili Ünal Üstel, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve eski UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip katıldı.
Halil Falyalı'nın tabutuna KKTC ve Türk bayrağının örtülmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Falyalı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kumyalı Köy Kabristanlığı'na defnedildi.
Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 'Söylemez Kardeşler' isimli suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve iki adamı olduğu öğrenildi.