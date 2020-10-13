Halikarnas Balıkçısı kimdir? Cevat Şakir Kabaağaçlı nereli, kaç yaşında vefat etti? Halikarnas Balıkçısı eserleri

Cevat Şakir Kabaağaçlı, Halikarnas Balıkçısı adıyla birçok başarılı esere imza attı. Halikarnas Balıkçısı Bodrum'a olan aşkıyla bilinir. Girit'de doğan yazar, çocukluk dönemini Atina'da geçirdi. İlk yazısı ise İkdam Gazetesi'nde yer aldı. Halikarnas Balıkçısı kitapları neler?

Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir? Lise eğitiminin ardından İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde tarih eğitimi aldı. Sonrasında İtalyan bir kadın ile evlenerek İtalya'da kaldı. İstanbul'a döndüğünde ise çeşitli gazete ve dergilerde yazılar kaleme aldı. Cevat Şakir Kabaağaçlı kaç yaşında vefat etti?

HALİKARNAS BALIKÇISI KİMDİR?

Halikarnas Balıkçısı adını kullanan Şakir, 17 Nisan 1890 tarihinde Girit'te dünyaya geldi. Babası Girit ve Atina'da sefirlik ve valilik yapan Mehmed Şakir Paşa, annesi Giritli Sare İsmet Hanım'dır. Cevat Şakir, altı çocuklu ailenin en büyük çocuğuydu. Ailesinin tüm fertleri sanatta yetenekliydi.

Cevat Şakir, çocukluk hayatının ilk yıllarını babası Şakir Paşa'nın elçi olarak bulunduğu Atina'da geçirdi. İlköğrenimini Büyükada'da, orta ve liseyi 1907'de Robert Kolej'de tamamladı. İlk yazısı aynı yıl İkdam Gazetesi'nde yayımlandı. Bu, İngilizce'den tercüme bir yazıydı. Lise öğreniminden sonra İngiltere'de denizcilik öğrenimi yapmak istediyse de ailesinin ısrarı ile Oxford Üniversitesi'nde tarih öğrenimi gördü. 1913'te İtalyan bir hanımla evlenerek İtalya'da kaldı, resim öğrenimi gördü.

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜ GEREKÇESİYLE YARGILANDI

İstanbul'a döndüğünde gazete ve dergilerde yazılar kaleme alan Cevat Şakir'in ailesi maddi sıkıntı yaşamaya başladı. 1914 yılında maddi sıkıntı nedeniyle babası Mehmed Şakir Paşa, Afyon'daki Kabaağaçlı çiftliğine yerleşti ve çiftlikte yaşadığı bir tartışma sırasında babası, Cevat Şakir'in silahından çıkan kurşunla vurularak ölmesi üzerine cinayet iddiasıyla yargılandı ve 15 yıl kürek cezasına çarptırıldı. Cezasının yedi yılını çektikten sonra baş gösteren verem hastalığı nedeniyle tahliye edildi.

YAZISI NEDENİYLE İDAM EDİLMEK İSTENDİ

1925 yılına kadar geçimini haftalık dergilerde tercümeler, yazılar yayınlayarak, resim ve yeni tarz tezhipler yaparak, karikatür yaparak ve renkli dergi kapakları hazırlayarak sağladı. Türk basınında kapakçılığın gelişmesinde katkısı vardır. Dört asker kaçağının kadersizliğiyle ilgili olarak Hüseyin Kenan takma adıyla kaleme aldığı 13 Nisan 1925 tarihli "Hapishanede İdama Mahkûm Olanlar Bile Bile Asılmağa Nasıl Giderler" başlıklı öyküsünden ötürü İstanbul İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. 'Memlekette isyan bulunduğu sırada, askeri isyana teşvik edici yazı yazmak' tan suçlu bulundu. Mahkeme başkanı Ali Çetinkaya tarafından idama mahkûm edilmek istense de, Kılıç Ali Bey'in önerisiyle kalebentlikle Bodrum'a sürüldü. 3 yıllık sürgünlüğünün yarısını Bodrum'da tamamladı. Cezasının son yarısını İstanbul'da tamamladıktan sonra, Bodrum'a yeniden dönüp yaklaşık 25 yıl kaldı.

Bodrum'un antik çağdaki adı olan Halikarnas'ı mahlas olarak benimseyen Cevat Şakir, Bodrum'da balıkçılık gibi çeşitli işlerde çalıştı. İkinci evliliğini dayısının kızı Hamdiye, üçüncü evliliğini Hatice Hanım'la yapan Cevat Şakir'in üç evliliğinden beş çocuğu oldu. Çocukları ortaöğrenim çağına gelince, o yıllarda bu kasabada ortaokul bulunmaması sebebiyle ailesini İzmir'e nakletti. Yaşamını yazarlık ve turist rehberliği ile sürdürdü, rehberlik kurslarında da ders verdi. 13 Ekim 1973'te İzmir'de kemik kanseri nedeniyle vefat etti. Vasiyeti üzerine Bodrum'a gömüldü. Kabiri Bodrum-Gümbetteki Türbe Tepesinde bulunuyor.