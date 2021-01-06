Haliç'te haç çıkarma töreni
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Haliç'te haç çıkarma töreni

06.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:28
Haliç'te haç çıkarma töreni

HALİÇ'te Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

HALİÇ'te Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı. 

Fatih Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine sabahın erken saatlerinde gelen ziyaretçiler, mum yakarak dua ettiler. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine, pandemi nedeniyle az sayıda  kişi katıldı. Öğlen saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılan cemaat mensupları, kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı. Polis, törenin yapılacağı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Haliç'te deniz polisi bekletildi.

2 KİŞİ SUYA ATLADIBu yıl pandemi nedeniyle suya sadece 2 kişi atladı. Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, kıyıda bekleyen katılımcılar, Haliç'in soğuk sularına atladı. Haçı Vasili Kürkçü çıkardı. Vasili Kürkçü, "Mutluyum, gururluyum ve böyle zor bir dönemde, insanlığın böyle bir döneminde kazandığım için çok mutluyuz. Bu sene maalesef virüsten dolayı yurt dışından gelişler olmadı, maalesef iki kişiyle yapıldı" dedi. Öte yandan geçen yıl törende bir kişinin denizde fenalaşması nedeniyle bu sene alanda ambulans bekletildiği görüldü. Ayrıca deniz polisi tarafından uzaktan kumandalı can kurtarma robotları da haç çıkarma sırasında su üstünde hazır bekletildi.  


- İstanbul
Haliç'te haç çıkarma töreni
Haliç'te haç çıkarma töreni
Haliç'te haç çıkarma töreni
Haliç'te haç çıkarma töreni
Haliç'te haç çıkarma töreni
Haliç'te haç çıkarma töreni
Haliç'te haç çıkarma töreni
Haliç'te haç çıkarma töreni
Haliç'te haç çıkarma töreni
Haliç'te haç çıkarma töreni
Haliç'te haç çıkarma töreni
Haliç'te haç çıkarma töreni
Haliç'te haç çıkarma töreni
Haliç'te haç çıkarma töreni
Haliç'te haç çıkarma töreni
Haliç'te haç çıkarma töreni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / CAN EROK

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