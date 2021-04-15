Haliç'te denize atlayan kişiyi yolcu teknesi kaptanı kurtardı

BEYOĞLU Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayarak intihara kalkışan kişiyi, yolcu teknesi kaptanı kurtardı.

BEYOĞLU Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayarak intihara kalkışan kişiyi, yolcu teknesi kaptanı kurtardı.

Olay, Unkapanı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önce köprünün demir korkuluklarına çıkan bir kişi daha sonra kendini denize attı. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan kişiyi, Haliç'te teknesiyle yolcu taşıyan kaptan Hasan Mutlu fark etti. Teknesini denizde çırpınan kişinin yanına yanaştıran kaptan, bayılmak üzere olan kişiye ip atarak teknesine çıkardı. Suya atlayan genci, sakinleştiren Hasan Mutlu, "Bir can daha kurtardık" dedi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisi, tekneden aldığı kişiyi kıyıdaki sağlık ekiplerine teslim etti. Deniz Polisi de kaptan Hasan Mutlu'ya teşekkür ederek olay yerinden ayrıldı. Unkapanı Köprüsünden atlayıp su üstünde çırpınan kişinin kurtarılma anı ve yaşanan can pazarı cep telefonu ile görüntülendi.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı