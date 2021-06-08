Halı sahalar açık mı? Hali sahalar saat kaça kadar açık? İstanbul'da halı sahalar açıldı mı?

Düşen vaka sayıları sonrası normalleşme süreci başladı. 1 Haziran itibari ile normalleşmenin ilk adımları atıldı. Peki, Halı sahalar açık mı? Hali sahalar saat kaça kadar açık? İstanbul'da halı sahalar açıldı mı?