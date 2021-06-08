Halı sahalar açık mı? Hali sahalar saat kaça kadar açık? İstanbul'da halı sahalar açıldı mı?
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Halı sahalar açık mı? Hali sahalar saat kaça kadar açık? İstanbul'da halı sahalar açıldı mı?

Halı sahalar açık mı? Hali sahalar saat kaça kadar açık? İstanbul'da halı sahalar açıldı mı?
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Düşen vaka sayıları sonrası normalleşme süreci başladı. 1 Haziran itibari ile normalleşmenin ilk adımları atıldı. Peki, Halı sahalar açık mı? Hali sahalar saat kaça kadar açık? İstanbul'da halı sahalar açıldı mı?

Düşen vaka sayıları sonrası normalleşme süreci başladı. 1 Haziran itibari ile normalleşmenin ilk adımları atıldı. Peki, Halı sahalar açık mı? Hali sahalar saat kaça kadar açık? İstanbul'da halı sahalar açıldı mı?

HALI SAHALAR AÇIK MI?

Halı sahalar açık mı? Hali sahalar saat kaça kadar açık? İstanbul'da halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar 1 Haziran itibari ile açıldı.

HALI SAHA SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ''Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında çalışabilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir'' dedi.

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Halı sahalar açık mı? Hali sahalar saat kaça kadar açık? İstanbul'da halı sahalar açıldı mı? - Haberler
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