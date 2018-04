Halı İhracatçıları Başkanlığına Ahmet Kaplan Seçildi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Kaplan seçildi.

Mavi liste ile seçime katılan Ahmet Kaplan 174 oy alırken, İlyas Öztürkmen'in beyaz listesi ise 114 oy aldı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Konferans Salonunda gerçekleştirildi. İlyas Öztürkmen ve Ahmet Kaplan'ın başkan adaylığını açıkladığı seçimlere iki liste halinde gidildi. GAİB İdari binasında yapılan seçimlere Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan'ın yanı sıra çok sayıda sanayici ve iş adamı da katıldı.

Divan Başkanlığını Mehmet Törer Divan üyeliklerini ise Halil Uygun ve Kenan Durur'un yaptığı olağan genel kurul toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yönetim kurulu raporunun okunması, bilanço gelir-gider hesaplarının görüşülmesi, denetim kurulu raporunun okunmasının ardından seçimlere geçildi. Yapılan seçimlerde birliğe kayıtlı 290 üye oy kullanırken, bu oyların 174'ünü Ahmet Kaplan alarak başkanlığa seçildi.

"Birlik ve beraberliğimiz asla bozulmayacak"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan İlyas Öztürkmen kendisine oy veren veya vermeyenlere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde sektörün gelişmesi için yola devam edeceklerini söyledi. Ahmet Kaplan'ı kutlayan Öztürkmen "Bundan sonra Ahmet Kaplan benim de başkanımdır" dedi.

İlyas Öztürkmen'e teşekkür eden GAHİB'in yeni başkanı Ahmet Kaplan'da birlik ve beraberlik mesajları vererek bütün üyelere teşekkür etti.

Seçimin son derece demokratik bir ortamda birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği yeni Başkanı Ahmet Kaplan, "Bir seçim dönemini daha geride bırakmış bulunmaktayız. Öncelikle, dostluk, centilmenlik ve demokratik bir ortamında gerçekleşen seçimlerde oy kullanarak sektörümüzün ve Birliğimizin geleceğine sahip çıkan tüm halı ihracatçılarına, Gaziantep ve ülke ekonomisinin gururu olan halıcılara hizmet için yarıştığımız değerli arkadaşım, Birliğimizin uzun yıllar yönetiminde görev yapan İlyas Öztürkmen Bey'e, Halı İhracatçıları Birliğinin geçmiş dönemlerde Başkanlığını yapan Selahattin Kaplan Bey ve yönetim kurulu üyelerine, Seçim sürecini başarı ile yöneten Birliğimiz yönetici ve çalışanlarına, Birliğimizin kuruluşundan bugüne kadarki süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Seçim artık geride kalmıştır. Artık hizmet zamanıdır. Seçimlerde kaybeden kazanan yoktur. Kazanan Gaziantep'tir, kazanan halı sektörüdür. Biz hepimiz bir aileyiz. Ekip arkadaşlarımla birlikte Gaziantep olarak halı sektöründe elde ettiğimiz başarıyı kalıcı kılmak, hatta daha da ileriye götürmek için çalışacağız. Seçim öncesi üyelerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için zaman kaybetmeden çalışmalarımıza başlayacağız. Bu vaatlerimizi gerçekleştirmek için tüm üyelerimizden destek bekliyoruz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Bizim için her üyemizin görüşü önemlidir. Önümüzdeki dönemde tüm üyelerimizle istişare içerisinde olarak, sektörümüzün sorunlarını çözmek için gayret göstereceğiz. Son olarak böylesine önemli bir görevi bana ve arkadaşlarıma layık gördüğünüz için bir kez daha teşekkür eder, seçimlerin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini dilerim. Yüce Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

GAHİB Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri belirlendi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek asil ve yedek delegelerin belirlendiği seçimlerde 292 kayıtlı üye oy kullandı. Oy kullanma işlemleri sonrası yapılan sonucunda 2 oy geçersiz sayılırken 174 üyenin oyunu alan Ahmet Kaplan başkalığa seçildi. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği 2017 Yılı Olağan Genel Kurulunda mavi listeyle seçime giren Ahmet Kaplan'ın listesinde yönetim kurulu asil üyeliğinde Dost Kardeşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş, Global Halı San. ve Tic. Ltd.Şti, Ravanda Halı Tekstil San. ve Tic. Ltd.Şti, Üstün Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş, Mutaş Halı Anonim Şirketi, Safyün Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, Efor Halı Paz. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, Liza İç ve Dış. Tic. Ltd. ŞTİ, ve Özkaplan İpek Halı San. ve Tic. A.Ş, yer alırken yönetim kurulu yedek üyeliğinde Emek Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti, Kardelen Halı San. Tic. Ltd. Şti, Arm Halı İÇ ve DIŞ Ticaret Limited Şirketi, Bodur Halı Tekstil San. Tic. Ltd. Şti, Villa Tekstil Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti, Natıonal Halı San. ve Tic. Ltd. Şti, Sebil-ser Tekstil Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti, TozoTufting Tekstil San. Tic. A.ş, Öz Ulutaş Halı İML. San. ve Tic. Ltd. Şti ve Sebat Halı San. ve Tic. Ltd. ŞTİ, yer aldı. Denetim Kurulu asil üyeliği için de Öznur Tekstil Halı San. Tic. Ltd. Şti, ve Samira İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti firmalar yer aldı. Denetim Kurulu Yedek üyeliği için ise Politeks Elyaf San. ve Tic. Ltd. Şti, Karam Halı Tekstil Pvc İmal. ve İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti ve Yalçın Kardeşler Halı Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti yer aldı. Kaplan'ın listesinde Tim delegesi asil üyeliği için Yüksel Halı ve Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti, Deha Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti, Hakpa Tekstil Paz. San. Tic. Ltd. ŞTİ, Şahan Kardeşler Tekstil Halı San. ve Tic. Ltd. Şti, Çobanser Tekstil ve Ulus. Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti yer alırken yedek üyelik için ise Erdem Ünverdi -ErcoCarpe, Balta Halı Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti, Asalet Halı San. ve Tic. Ltd. ŞTİ, Everest Halı Pazarlama iç ve dış Tic. Ltd. Şti ve Art Manıa Halıcılık Tekstil ve San. Tic. Ltd. Şti. yer aldı. - GAZİANTEP