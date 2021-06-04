Halfeti'de turizm sezonu Karagül temalı defileyle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Halfeti'de turizm sezonu Karagül temalı defileyle açıldı

İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - Haberler | Güncel

Halfeti'de turizm sezonu Karagül temalı defileyle açıldı Turizm sezonu Karagül temalı yöresel kıyafetlerin yer aldığı defile ile start aldı Şanlıurfa'nın doğal güzellikleriyle bilinen batık şehri Halfeti'de turizm sezonu ilçede yetişen Karagül temalı kıyafetlerinde sergilendiği defileyle açıldı.

Halfeti'de turizm sezonu Karagül temalı defileyle açıldı

Turizm sezonu Karagül temalı yöresel kıyafetlerin yer aldığı defile ile start aldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın doğal güzellikleriyle bilinen batık şehri Halfeti'de turizm sezonu ilçede yetişen Karagül temalı kıyafetlerinde sergilendiği defileyle açıldı. Mankenler, giydikleri kıyafetlerle ilçenin değişik noktalarında defile yaptı.

Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'de turizm sezonu, düzenlenen defileyle start aldı. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Halfeti'nin önemli noktalarında düzenlenen defilede giyilen elbiselerde bölgede yetişen Karagül teması işlendi. Mankenler, su üstündeki yüzer duba ve Halfeti ile özdeşleşen asma ve yüzer köprülerde yöresel kıyafetleri sergiledi.

Turizm sezonu Karagül temalı defileyle başladı

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, düzenlenen defileyle turizm sezonunun startını verdiklerini belirterek, "Son bir yıl pandemiyle geçti. Bu yüzden geçtiğimiz hafta özellikle Pazartesi gününden itibaren kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte Halfeti'de turizm sezonu da hareketlenmiş oldu. Bizim de bu gün Halk Eğitim Merkezimiz ve Aile Destek Merkezlerimizde kursiyerlerimizin ürettiği kıyafetlerle bir defile sergiledik. Bu defile kapsamında Karagül temasını işledik. Zaten defilede yer alan kıyafetler de Karagül temalı kıyafetlerdi. Hem biz Karagül'ün önemine dikkat çekmek istedik hem de kursiyerlerimizin burada diktiği yöresel kıyafetler ile modern kıyafetleri buradaki defilede sergiledik. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Karagül'ü ön plana çıkartarak ses getirmek istedik. Yine turizm sezonunun açılmasıyla birlikte tekne turlarımızla ve yine bu tarz organizasyonlarla turizm sezonuna güçlü bir şekilde girmeyi düşünüyoruz" dedi.

Pandemi turist sayısını yarıya düşürdü

Pandemi nedeniyle bu yıl turist sayısının az olduğunu söyleyen Albayrak, 2022 yılında yeniden bir milyon turist sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "2019 yılında bir milyon ziyaretçi sayımıza ulaştık ama son bir yıldır ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu sene sonu itibariyle yarısına ulaşabilirsek kendimizi çok mutlu hissedeceğiz ama 2022 yılında biz bir milyon turist hedefimizi gerçekleştirip sonraki dönemde de inşallah bunun üzerine çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Karagül ile amaç ilçe turizme katkıda bulunmak

Turizm sezonuna Karagül temalı bir defile ile girdiklerini söyleyen Halfeti İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eşref Arıkan, "Halfeti denilince akla turizm geliyor. Halfeti denilince akla Karagül geliyor. Halfeti denilince akla gastronomi geliyor. Halfeti denilince akla tekne turları geliyor. Biz de Halfeti Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak ilçedeki turizme katkıda bulunmak amacıyla kursiyerlerimizin hazırlamış olduğu, tamamıyla tasarımlarının kendilerine ait olduğu bir defile ile turizm sezonuna başladık. Yöresel ürünlerimiz vardı. Bir de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü etkinlikleri haftası kapsamında böyle bir etkinlik düzenlemiş olduk" diye konuştu.

Halfeti'de turizm sezonu Karagül temalı defileyle açıldı
Halfeti'de turizm sezonu Karagül temalı defileyle açıldı
Halfeti'de turizm sezonu Karagül temalı defileyle açıldı
Halfeti'de turizm sezonu Karagül temalı defileyle açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan

Bekçi, yol verme kavgasında ağabeyini darbeden kişiyi vurarak öldürdü
Bekçi, yol verme kavgasında ağabeyini darbeden kişiyi vurarak öldürdü
Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Balıklıgöl'e atlayıp valinin gelmesini isteyen adamı, sudan çıkarmak için seferber oldular
Balıklıgöl'e atlayıp valinin gelmesini isteyen adamı, sudan çıkarmak için seferber oldular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Halfeti'de turizm sezonu Karagül temalı defileyle açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 21:25:39. #1.15#

title