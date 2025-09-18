Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen "Halef: Köklerin Çağrısı", paylaşılan ilk afişiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Hem özgün hikâyesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, yayınlanan bu görselle izleyicilerden tam not aldı. Afişin karanlık ve gizemli atmosferi, dizinin tonuna dair ipuçları vererek beklentileri daha da yükseltti ve yeni sezona dair heyecanı körükledi. Halef karakterleri kim, Halef dizisinde kim hangi rolde?

HALEF DİZİSİNİN KONUSU

"Halef: Köklerin Çağrısı", başarılı bir kariyere sahip cerrah Serhat'ın hayatına odaklanıyor. İstanbul'da mesleğinde zirveye ulaşan Serhat, yıllar sonra mecburen doğduğu şehir olan Urfa'ya geri döner. Bu dönüş, onun hem kendi geçmişiyle hem de ailesinin köklü gelenekleriyle yüzleşmesini zorunlu kılar.

Urfa'ya adım attığı andan itibaren kendisini aile sırlarının, kan davasının, kadim törelerin ve karmaşık aşk ilişkilerinin ortasında bulan Serhat; bir yanda İstanbul'daki eşi Melek, diğer yanda Urfa'da dini nikâhla evlendiği Yıldız arasında kalır. Modern dünyanın değerleri ile geleneksel sorumluluklar arasında sıkışan Serhat, vicdanı ile ailesine olan bağlılığı arasında bir denge kurmaya çalışır.

HALEF DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR

Dizinin çekimleri büyük oranda Şanlıurfa'da gerçekleştiriliyor. Urfa'nın tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve doğal güzellikleri, dizinin hikâyesine güçlü ve etkileyici bir arka plan sunuyor. Tanıtımlarda öne çıkan bu sahneler, izleyicilere hem merak hem de hayranlık duygusu yaşatarak dizinin atmosferini derinleştiriyor.

HALEF DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu ise Ercan Uğur'un kaleme aldığı dizide; İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz başrolleri paylaşıyor.

Ayrıca oyuncu kadrosunda Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi usta isimler de yer alıyor.

HALEF DİZİSİ KARAKTERLERİ

BAŞ KARAKTERLER

• Serhat (İlhan Şen)

İstanbul'da başarılı bir cerrah olarak hayatını sürdüren Serhat, yıllar sonra memleketi Urfa'ya dönmek zorunda kalır ve geçmişiyle yüzleşir.

• Melek (Aybüke Pusat)

Serhat'ın İstanbul'daki eşi olan Melek, Urfa'ya gelişiyle tüm dengeleri değiştirerek olayların akışını etkiler.

• Yıldız (Biran Damla Yılmaz)

Serhat'ın Urfa'da kan davası sebebiyle dini nikâhla evlendiği genç kadındır. Geçmişi ve sakladığı sırlar, hikâyenin yönünü belirleyen önemli unsurlardır.

DİĞER ÖNEMLİ KARAKTERLER

• Sultan (Veda Yurtsever) – Ailenin otoriter lideri olup Serhat'ın dönüşüyle bozulan düzeni yeniden kurmaya çalışır.

• Onur Bilge – Urfa'daki aile çatışmalarında kilit bir konumdadır.

• Sezin Bozacı – Aile geleneklerine bağlı yapısıyla dikkat çeker.

• Mazlum Çimen – Urfa'nın köklü ailelerinden biriyle bağlantılı, güçlü ve etkili bir kişiliktir.

• Benian Dönmez – Kuşak çatışmasını temsil eden yaşlı bir aile büyüğüdür.

• Hakan Salınmış – Köyde kanaat önderi olarak sözü geçen bir karakterdir.

• Birgül Ulusoy – Modern hayatla geleneksel roller arasında sıkışmış, entrikaların merkezindeki bir kadındır.

• Eren Demircan – Genç yaşına rağmen aile içi çekişmelerde önemli bir role sahiptir.