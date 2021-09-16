Halden restorana balık fiyatları

GÜRPINAR Balık Hali'nde hamsinin kilosu 15 lira, istavritin kilosu 20-25 lira, tekir ve barbunun kilosu boylarına göre değişerek 40-50 lira, mezgitin kilosu 20-25 lira, palamutun tanesi ise 15-20 olarak satılıyor.

Balıklar halden çıkarak tezgahlara geldiğinde ise fiyatlar artıyor. Hamsinin kilosu tezgahlarda 25 liradan başlayarak 35 liraya kadar çıkıyor. İstavritin kilosu ise 25-35 lira arasında. Tekir ve barbunun fiyatı 40 liradan 60 liraya kadar değişiyor. Mezgit kilo fiyatı ise 25-35 lira arasında tezgahtan tezgaha farklılık gösteriyor. Palamut tanesi ise 25 liradan 35 liraya kadar boyuna göre değişkenlik gösteriyor.

"İSTANBUL'DA BİRAZCIK PAHALI BALIK ŞU ANDA AMA KARADENİZ'DE UCUZ"

"BİZ UCUZ ALDIĞIMIZ ZAMAN UCUZ SATIYORUZ ZATEN"

"ÜCRET ÇOK FAZLA DEĞİL"