Babasını kanlar içinde 'Hakkınızı helal edin' notu ile buldu Burdur'da dükkanındaki masanın üzerine "hakkınızı helal edin" yazılı not bırakan şahıs, bıçakla yaralanmış halde bulundu. Camı kırarak dükkana giren oğlu tarafından bulunan yaralı şahsın durumu ağır.

Burdur'da iş yerinde oğlunun dışarıya çıkmasıyla kapıyı kitleyip kendini yaralayan H.Ü.(56), masanın üzerine "hakkınızı helal edin" yazılı not bıraktı. İntihara kalkıştığı değerlendirilen H.Ü. bıçakla yaralanmış halde dükkana dönen oğlu tarafından bulundu.

OĞLU CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİ

Burdur İstasyon Caddesi'nde oyun salonu çalıştıran H.Ü. bu sabah oğluyla birlikte iş yerine geldi. Oğlu bir ara dışarı çıktığında H.Ü., iddiaya göre kapıyı içeriden kilitledi. Durumu fark eden oğlu iş yerinin camını kırıp içeri girdiğinde, babasını kan içinde buldu.

ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLANMIŞ

Ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan H.Ü. çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan H.Ü.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

"MALZEMELERİ SATIN, HAKKINIZI HELAL EDİN"

Polis ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada, masanın üzerinde, "Malzemeleri satın, hepiniz hakkınızı helal edin" yazılı not buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA