Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılan Esra Ersoy'dan İlk Açıklama

Kamuoyunda Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, Bodrum'da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, Ersoy hakkında yakalama kararı çıkardı.

"SUÇ İŞLEMEDİM"

Mahkeme kararı sonrası açıklama yapan Esra Ersoy, "Ben masumum herhangi bir suç işlemedim. Mağdur olan taraf benim. Karşı taraf hakkında şikayetim bulunmaktadır. Hakkımdaki yargı süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Esra Ersoy'un avukatı Merve Uçanok da açıklama yaptı.

İŞTE ESRA ERSOY'UN AVUKATI MERVE UÇANOK TARAFINDAN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA...

NE OLMUŞTU?

Esra Ersoy, geçen yıl Bodrum'da ailesinin kiraladığı konutta tatil yapan 13 yaşındaki S.B.'nin yalnız olduğu sırada evin kapısını çaldı. Kapının açılmasıyla içeriye giren Ersoy, S.B.'ye erkek arkadaşından kaçtığını, içeriye almazsa erkek arkadaşının ikisini de döveceğini söyledi. Ersoy'un söylediklerinden korkan 13 yaşındaki S.B. de yaşadığı şokun etkisiyle sesini çıkarmadı. Bir süre sonra Ersoy, S.B.'nin evinde uyuşturucu hap aldı. Aldığı hapın etkisiyle "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyen Ersoy, daha sonra S.B.'nin şortunu indirirek tacizde bulundu. S.B. ise istemediğini belirterek Ersoy'u itti.

"KAMERA ŞAKASI OLDUĞUNU SÖYLE"

Bir süre sonra S.B.'nin annesi kapıya geldi. Kendisini tanıtan ve ünlü biri olduğunu söyleyen Ersoy, S.B.'den annesi kapıyı açtığında bunun bir kamera şakası olduğunu söylemesini istedi. Ancak Ersoy, annenin eve girmesiyle konutu terk etti. S.B. de annesine başına gelenleri anlattı. Bunun üzerine aile karakola giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ersoy, taciz iddiasını reddederken eve girdiğini kabul etti. Soruşturma sonunda Bodrum Başsavcılığı Ersoy hakkında "çocuğun cinsel istismarı ve tehdit" suçlamasıyla dava açtı. Davanın karar duruşması dün Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

10 YIL 1 AY HAPİS

Mahkeme yargılama sonucunda Ersoy'u, "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etti. Ersoy'un işlediği diğer suçun "tehdit" değil "tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal" suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme, sanığa bu suçtan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sanığa takdiri indirim de uygulanmadı. Mahkeme ayrıca Ersoy'un hükmen tutuklanmasına da karar vererek, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

ESRA ERSOY KİMDİR?

Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Kardeşi Ceyda Ersoy, kendisinden dört yaş küçüktür. Lise eğitimini Mersin'de tamamlayan Esra Ersoy, Ankara'da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.

Esra Ersoy ile olarak 2007 yılında Behzat Uygur ve Melike Güner'in yaptığı "Güzel ve Dahi" adlı yarışma programında ismini duyurmuştur.

Kardeşi Ceyda Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı "Hayat Güzeldir" adlı dizi filmde Alp Kırşan, Cem Davran, Begüm Kütük, Merve Sevi ile birlikte oynadılar.