Hakkında yakalama kararı çıkartılan Youtuber Fariz, gözaltına alınma anını da şova çevirdi
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Hakkında yakalama kararı çıkartılan Youtuber Fariz, gözaltına alınma anını da şova çevirdi

27.01.2021 09:10 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:57

Bağcılar'da yaşı küçük bir çocuğu kullanarak video çekip sosyal medya hesabından paylaşan Youtuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili sosyal medyadan bir video paylaşan genç fenomenin gözaltına alınma anına da şova çevirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde Bağcılar'da mendil ve su satan 12 yaşındaki küçük çocuğun yanına gelen sosyal medya fenomeni Fariz, çocuktan para istedi. Bunun üzerine çocuk cebindeki 10 lirayı fenomene verdi. Aralarında geçen konuşmalar ise insanların yüreğine dokundu, video kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi.

VİDEO KURGU ÇIKTI

Videonun gündeme bomba gibi düşmesi sonrasında Bağcılar Asayiş Şube ekipleri ve Bağcılar Kaymakamlığı hemen harekete geçti. Ekipler, Bağcılar'da oturan küçük çocuğun ailesine ulaştı. Aile mağduriyetlerinin olmadığını ve olayın tamamen kurgu olduğunu söyledi.

O ANLARI ŞOVA ÇEVİRDİ

Hakkında gözaltı kararı verilen Fariz ise sosyal medya hesabından canlı yayın açarak, "Olayın inceliğini bilmeden şu an karşımda tüm medya duruyor. Bütün medya 25 yaşındaki çocuğu karşılarına almış, niye bilmiyorum. Beni tanıyanlar çok iyi bilir, çok cesaretli bir insanım. Herkesi karşıma alabilecek kadar cesurum. Kitle bunu çok iyi biliyor. O yüzden tutuklanmaktan korkmuyorum. Muhtemelen beni tutuklayacaklar. Hiçbir şeyden korkmuyorum" ifadelerine yer verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Fenomenin bir sonraki videosunda ise kulağında telefonla konuşarak "Polisler geldi arkadaşlar" deyip kendisini hala çekmeye devam etmesi yer aldı. Videonun kurgu olduğu ortaya çıkmasının ardından Youtuber Fariz Bakshshaliyev, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce tarafından gözaltına alındı.

"ÇOCUĞUMUN PEÇETE VE SU SATARAK TANINMASINDAN HOŞLANMADIM"

Küçük çocuğun annesi ise böyle bir video olacağını bilmediklerini kaydederek, "Benim oğlumun arkadaşlarıydı, youtuberlar video çekmek istediklerini söylediler eğlenceli bir video için. Sonrasında Fariz geldi ben onu tanımıyordum. Videonun içeriğiyle ilgili benim de hiçbir bilgim yoktu. Murat Berk'e videoyu sordum peçete ve su dediler sonrasında su olmasına karar verdiler dedi. Sonrasında böyle videolar olmasın diye bir daha biz onu uyardık. Fariz dedi ki Murat'la bir gün geçirme videosu olacağını söyledi. Ben de bunun bir kurgu olduğunu söyle dedim. Çocuğumun orada peçete ve su satan olarak görülmesinden hoşlanmadım. Tamam dedi, ilk video çekildi ikinci videonun ardından ben olayın üzerinde durmadım dün akşam sosyal medyaya düşünce öğrendim" diye konuştu.


Hakkında yakalama kararı çıkartılan Youtuber Fariz, gözaltına alınma anını da şova çevirdi
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