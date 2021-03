Hakkari Valisi Akbıyık'dan iş yerlerinde denetim

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vaka oranına göre, mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yer alan kentte iş yerlerini denetleyip, esnafa uyarılarda bulundu. Vali Akbıyık, Hakkari 'de korona ile mücadele seferberliği ilan ettiklerini belirterek, "Hedefimiz Hakkari'nin mavi bölgede kalması. Polisimiz ve belediyemiz sürekli anonsları yapacak. Camilerde 5 vakit imam hatiplerimiz korona ile ilgili hatırlatmalarda bulunacak. Tüm öğretmelerimiz, velilere ulaşacak ve bilinçlendirme çalışmaları yapacak" dedi.

Türkiye'deki risk haritasında mavi kategoride yer alan Hakkari'de normalleşme adımları atılırken, Vali İdris Akbıyık da yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, polis, zabıta ve ilgili kurum amirleri ile birlikte cadde ve sokaklarda gezerek lokanta, pastane ve kafeleri denetledi. Vali Akbıyık, esnafa maske, mesafe, ateş ölçme ve HES kodu uyarısında bulundu. Vali İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü normalleşme çerçevesinde Hakkari olarak gerekli karaları aldıklarını, İçişleri Bakanı'nın talimatı ile de genelgeler çerçevesinde dinamik denetim başlattıklarını belirterek şunları söyledi: "İlimizde adete koronavirüsle denetim mücadele seferberliği yaşanıyor. Şu anda bin kişi ile Hakkari'de, ilçelerimizde, beldelerimizde tüm umuma açık yerlerde vatandaşlarımız, kafeler, spor tesisleri, toplu taşıma araçlarımızın hepsi vali yardımcılarımızın kontrollünde. Tüm kurum ve kuruluşların katılımı ile meslek odalarımızın oluşturduğu ekiplerle, il özel idaresi, belediye ekipleri, tüm kurumlarımızın başkanlığında Milli Eğitim ve sağlık kurumumuz da bu işin ana motoru. Hakkari'nin mavi bölgede yer almasında sağlığın, polisin, jandarmanın büyük katkısı var. Bu dinamik denetim sürecinde bu mesele hepimizin meselesi. Sadece sağlık kurumunun ve bizlerin meselesi değil. Direkt olarak bu durum halkımızın yaşamını etkiliyor. Vaka artışları vatandaşımızın, esnafımızın hareketliliğini kısıtlıyor. Her gün vatandaşımız, her kurum müdürümüz, her memurumuz herkes alanda olacak. Denetimlerimiz 7 gün 24 saat Hakkari'de devam edecek. Bizler denetim yaparsak sonuç alırız. Bu kurallara vatandaşlar uymazsa, Hakkari olarak sarı ve kırmızı bölgeye geçeriz. Bizim hedefimiz Hakkari'nin mavi bölgede kalması. Polisimiz ve belediyemiz sürekli anonsları yapacak. Camilerde 5 vakit imam hatiplerimiz korona ile ilgili hatırlatmalarda bulunacak. Tüm öğretmelerimiz, velilere ulaşacak ve bilinçlendirme çalışmaları yapacak. Hakkari'de bir korona ile mücadele seferberliğini ilan ettik. Dinamik denetim sürecinde bunu en iyi şekilde götüreceğiz. İnşallah Hakkari'de koronadan dolayı ölümler olmayacak. Hastanelerimiz boş kalacak. Mavi bölgeyi koruyacağız. Son olarak hepimiz birbirimizden sorumluyuz."

- Hakkari

Kaynak: Demirören Haber Ajansı